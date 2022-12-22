徐瑞芬瓷繪創作千變萬化 嘉縣表藝中心展出

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「瓷情萬種–徐瑞芬返台十年瓷繪創作展」即日起在嘉義縣表演藝術中心展出至2023年1月8日，呈現藝術家徐瑞芬結合各式瓷器、茶器的精緻彩繪作品。中央社記者蔡智明攝 111年12月22日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）藝術家徐瑞芬返台十年瓷繪創作展，即日起於嘉義縣表演藝術中心展出至明年1月8日，精緻彩繪結合各式瓷器、茶器，作品色彩千變萬化，呈現東西文化交融，歡迎賞析。

徐瑞芬返台十年瓷繪創作展今天舉辦開幕記者會，總統府資政張博雅、嘉義縣副縣長劉培東等人都到場獻上祝福。

嘉縣表藝中心主任黃秋萍告訴中央社記者，具有紐西蘭瓷繪教師證照的嘉義大學駐校藝術家徐瑞芬，此次展出歷年作品精選，包含早期工筆畫瓷盤，彩繪維妙維肖的水果、人物與潑墨禪風的茶器，作品呈現東西文化交融。

徐瑞芬接受媒體聯訪時表示，近幾年創作風格轉變，從西洋轉化成中國風，運用潑墨禪意圖像呈現在各式茶具中，帶出台灣茶從製作、沖泡到品茗每一階段風味的千變萬化，傳達她回鄉的感受。

黃秋萍表示，徐瑞芬是嘉義縣番路鄉人，移民紐西蘭後因緣際會走向瓷繪創作之路；2006年取得紐西蘭瓷繪教師證照，2011年當選紐西蘭的瓷繪教師協會副會長，藝術造詣備受推崇；2013年返台，獲聘為嘉義大學駐校藝術家。

劉培東表示，徐瑞芬選擇在家鄉舉辦返台十年個展，感受到她對故鄉深情厚意，期待未來能有更多作品與嘉義縣在地元素結合，讓更多人看見並了解嘉義縣。（編輯：張雅淨）1111222

藝術家徐瑞芬（左）在嘉義縣表演藝術中心舉行「瓷情萬種–徐瑞芬返台十年瓷繪創作展」，22日舉行開幕記者會，總統府資政張博雅（右）出席致意。中央社記者蔡智明攝 111年12月22日