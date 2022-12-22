繪畫、建築與服裝的碰撞 「無名的繆思」聯展開幕

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藝術家江賢二（中）近年和建築師林友寒（右4）、服裝設計師周裕穎（左4），分別因江賢二藝術園區設計及台北時裝週聯名合作搭上線，3人相聚共同促成「無名的繆思INVISIBLE MUSE－江賢二＋林友寒＋周裕穎 跨界聯展」。中央社記者王寶兒攝 111年12月22日

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（中央社記者王寶兒台中22日電）今年80歲的藝術家江賢二，近年致力打造「江賢二藝術園區」，他和園區設計建築師林友寒、台北時裝週合作服裝設計師周裕穎合作，今天共同推出聯展「無名的繆思」，展現創作跨界的力量。

「無名的繆思」江賢二＋林友寒＋周裕穎跨界聯展今天開幕，包含文化部常務次長李連權、台中市政府文化局長陳佳君等人皆共同與會；李連權表示，聯展名單可說「強、強、強」的結合，他代表文化部長李永得及文化部致上敬意。

江賢二久居台東多年，今年迎來台東美術館「2022江賢二個展－海洋深處的晨曦」，還有位於金樽的「江賢二藝術園區」第一階段揭幕；「無名的繆思」聯展由THE 201 ART順天建築．文化．藝術中心主辦，並邀請林友寒及劉和宣策展。

林友寒說，江賢二是珍惜既有物的人，在江賢二藝術園區施工期間中，就能看見江賢二利用廢棄物再創作，策展過程中，觀眾也能從展品中看見什麼原來是丟掉、廢棄、瑕疵或過期的，「浪費」是所有作品裡面的動詞，他也希望透過展覽提醒大家要珍惜資源。

「無名的繆思」聯展以江賢二為核心，共展出3人共創作品「無名的繆思」、畫作「金樽」、建築模型「江賢二藝術園區」、服裝「旅人系列：2021台北時裝週」、布料「旅人系列台灣山脈」等作品，展覽空間點綴有鐵絲、浪板、鷹架等，呼應江賢二近年生活狀態。

江賢二笑說，他認為這檔展覽是因為被發現自己是喜歡工地的人，這幾年早晨，他每天喝完咖啡就往工地跑，「我很喜歡那種感覺，有水泥塊、鋼筋，還有生鏽的東西，到工地的心情，像是我孫子每天找我玩積木的心情」。對他來說，聯展現場是展場，也是工地，「只是把東西變得比較乾淨的工地」。

「無名的繆思」江賢二＋林友寒＋周裕穎跨界聯展即日起於THE 201 ART順天建築．文化．藝術中心展出至2023年3月11日。（編輯：陳仁華）1111222