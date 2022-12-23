與父親同天生日 蔡琴在雲門綠劇場過生日淚崩

歌唱藝術家蔡琴22日在雲門綠劇場開唱，演唱多首膾炙人口的經典歌曲，並在舞台度過她的65歲生日，觀眾齊唱生日快樂歌。（雲門劇場提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月23日

（中央社記者趙靜瑜新北23日電）歌唱藝術家蔡琴昨天在雲門綠劇場舞台度過她的65歲生日，憶起同月同日生的父親依舊淚崩不止，至情至性全寫臉上。昨晚演出90分鐘一氣呵成，連喝水的優雅都成了節目演出的一部分。

蔡琴以「抉擇」作為「蔡琴在雲門」演唱會第一首歌曲，立刻將爆滿樂迷帶進了她的歌聲與生命之中，她一口氣唱出14首膾炙人口的經典歌曲，有她經典的「讀你」，也有從未在舞台上演唱的「你是最冷的情人」，最後壓軸「掌聲響起」，更讓現場炒熱到最高點，為43年歌唱生涯再添新筆。

蔡琴表示，父母親感情很好，從未看見父親責備母親，除了一次她下課回到家，發現家裡冷灶冷桌，直到父親下班都還不見母親蹤影，「我母親終於回家，滿身傷痕，衣服也破了，到處都是瘀青，我父親終於忍不住高聲質問，結果我媽很驕傲地回答：『我去看凌波。』」全場大笑。

蔡琴說，母親很愛聽「思慕的人」，燈一暗她便唱起這首動人的台語情歌；蔡琴父親小時候送她的音響成了她學英文的開端，她也演唱起Over the Rainbow、Send In the Clowns以及As Time Goes By，電鋼琴與吉他樸素地做為蔡琴的堅實後盾，纏纏繞繞，或感傷或陽光，都在這場演出中完整呈現。

蔡琴說，謝謝這麼多年喜愛她的樂迷朋友，「我只是歌曲跟你們的僕人，我唱歌，讓大家想起了自己的生命故事，得到安慰，我也就這樣唱下去。」蔡琴也說，雲門綠劇場是很棒的劇場，希望大家因為她來到這裡，多認識雲門劇場，下次就可以介紹給別人，「雲門劇場在，我就在。」全場響起熱烈掌聲。

根據雲門舞集的新聞稿表示，擔任演出藝術總監的林懷民沒為蔡琴編舞，而是琢磨她成熟的特色，讓她比從前更凝練，讓她專心唱歌，不拋擲精力，用安靜的歌聲把觀眾吸引到舞台上，一個轉腔，一個手勢，都是精確敏感的表達，讓人緊緊跟隨。

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蔡琴在整場演唱會上或演唱或說話，宛如舞作般流暢，接合自然，就連蔡琴轉身喝水，都成了演出的一部分，讓樂迷目不轉睛，感受蔡琴的真摯情感。

蔡琴也體貼地把麥克風朝向觀眾席，讓大家跟她一起唱出安可曲「恰似你的溫柔」，全場就像巨大的KTV頂級包廂，唱出了每個人的層層心事。演出在蔡琴學會的第一首英文歌曲Today中，精緻落幕。「蔡琴在雲門」演出至12月25日。（編輯：黃世雅）1111223