20年打造半農理想國 賴青松、楊文全書寫心路歷程

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）身兼農夫與另一項專業的「半農半X」理念已在台灣流行長達20年，賴青松與楊文全就是這項理想生活的實踐者，新書「半農理想國」記錄這群先行者的心路歷程及進化之路。

根據遠流出版發布新聞稿，賴青松2000年與家人在宜蘭深溝一邊耕田種菜，一邊從事翻譯工作，實踐「半農半X」生活；2004年他結束日本岡山大學碩士課程回到台灣，在宜蘭成立「穀東俱樂部」，推動「讓都市人也可以吃到自己種的米」、「志願農民運動」等理念，掀起台灣返鄉從事農業的浪潮。

2013年從事農村規劃工作的楊文全，與賴青松及宜蘭深溝的夥伴成立「倆佰甲」，匯聚一群小農共同參與耕作計畫，成為新農育成平台、傳統老農地主與新農社群間的中介者，除了媒合代管農地，尋求空間房舍，更提供農耕技術的支援，滿足陪伴的需求，成為許多追尋「半農半X」生活者的依靠。

不過隨著農村服務業化時代的來臨，賴青松2019年又發起以盈利為基礎、孕育商業模式的「慢島生活公司」，結合田地實作與室內課程，接續協助新農踏出從農的第一步。

賴青松在書序中寫道，他在年少時期因家道中落，曾回到台中大雅鄉下阿公的老家寄居，短短一年的春去秋來，在田疇溝圳間與大地相濡以沫的記憶讓他永遠忘不了，這是他後來選擇「歸農人生」的起點。

賴青松表示，他至今仍覺得不可思議，一個人去樓空、處處休耕的凋敝農村環境，究竟如何在短短20年間成為台灣乃至東亞新農村發想創生的實驗基地；如同當年已屆尾聲的農業時代，鄉下的阿公為他及家人留下一條返鄉親農的安心之路，而他這幾年所堅持的，就是為有需要的人們打開一條進鄉歸農的療癒之路。

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楊文全是台大建築與城鄉所博士，他在序中表示，他曾在文獻上看到一幀照片，農地上插著一塊牌子寫著「這塊田因為有使用農藥，所以農夫可以到工廠上班」，而他自己長期從事農村規畫，卻始終無法實現理想，直到來到宜蘭種田，才有所突破。

楊文全說，他想讓自己成為一名農夫，並藉此觀察與研究：網路普及為傳統農村帶來什麼樣的機會，「我想讓自己擁有農夫的視角，洞察過去不解的規劃困局。很幸運地，我有機會見證網路時代新農村的崛起，甚至參與其中。」（編輯：陳仁華）1111225