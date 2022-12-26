林懷民嘉縣老家培桂堂修復開幕 星巴克將進駐

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雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟林開泰診療所修復完成，以「培桂堂」名號對外開放，26日舉辦開幕活動，林懷民（中）說，房子已不是林家的，捐贈給縣政府代表這是大家的，盼大家能在房子裡獲得幸福的感覺。中央社記者蔡智明攝 111年12月26日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟林開泰診療所修復完成，今天開幕，林懷民說房子贈給縣府就是大家的，並將引進星巴克，讓民眾參觀古蹟時能輕鬆品嚐咖啡，獲得幸福美好的感覺。

林開泰診療所以醫師林開泰父親林維朝所題寫的「培桂堂」名號對外開放。文化部長李永得、嘉義縣長翁章梁、林懷民、新港文教基金會董事長陳政鴻等貴賓今天皆到場參與培桂堂開幕活動，預計明年1月正式開放，供民眾參觀。

林懷民致詞時特別舉杯以酒「敬天、敬地、敬祖先」，他說，房子已不是林家的，捐贈給縣政府代表這是大家的，此處庭園綠意盎然，處處都有歇腳的座椅，沿著大鄧伯花廊來到後院，感受林家百餘年來的歷史過往，期許大家能在房子裡頭獲得樂趣、幸福的感覺與美好的日子。

林懷民說，舊家橫跨了清朝、日治時代、國民政府至今，建築風貌也融合清朝與日本風格，明年1月中，星巴克將進駐這裡，訪客可以一邊欣賞古蹟風貌，一邊品嚐咖啡，享受身心皆富足的時光。

李永得接受媒體聯訪指出，培桂堂是新港地區重要的記憶，建築極具有文化歷史價值，文化部全力協助保留文化資產留傳給後代，感謝林懷民家族及嘉義縣府的努力，未來由新港文教基金會管理營運，文化部也會持續支持。

嘉義縣府文化觀光局長許有仁表示，培桂堂分為診療所、大廳、新娘房、榻榻米間、讀書間、食飯間、灶腳等空間，每個空間都有展示相對應的林家生活文物；診療所裡陳列當年最貴的消炎針劑阿斯匹靈，並有領藥櫃、看診屏風及看診用具等。

翁章梁說，林開泰診療所舊宅2016年捐贈給嘉義縣政府，2020年進行建物的修復工程，總計花費新台幣3800萬元，今年10月正式完工，以「培桂堂」為名委託新港文教基金會維護管理、試營運。（編輯：陳仁華）1111226

雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟林開泰診療所修復完成，以「培桂堂」名號對外開放，建築具文化歷史價值，保留了傳統的房間陳設。中央社記者蔡智明攝 111年12月26日

雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟林開泰診療所修復完成，以「培桂堂」名號對外開放，文化部長李永得（左4）、嘉義縣長翁章梁（左5）與林懷民（左3）等人26日出席開幕活動。中央社記者蔡智明攝 111年12月26日