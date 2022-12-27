台南西拉雅考古計畫 珍貴文物出土

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台南市文化資產管理處委託成功大學考古學研究所執行西拉雅考古計畫，針對過去未曾進行考古發掘、位於現今佳里區的「蕭壠舊社」為執行場域，挖出經燒炙焦燻的梅花鹿獸骨等珍貴文物。（台南市文資處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月27日

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市文化資產管理處委託成功大學考古學研究所執行西拉雅考古計畫，針對過去未曾進行考古發掘的「蕭壠舊社」為執行場域，已挖出青銅鈴鐺、經燒炙焦燻的梅花鹿獸骨等文物。

台南市文資處今天發布新聞稿指出，此次計畫擇定過去未曾進行考古發掘且具豐富口述傳說的西拉雅族「蕭壠舊社」（位於現今佳里區）作為執行場域，並由計畫協同主持人段洪坤在發掘工作前進行儀式，誠摯向祖靈告知即將進行發掘，祈求過程順利平安。

台南市文資處指出，在此次發掘計畫中出土數顆青銅鈴鐺，據考古團隊表示，青銅鈴一般用來作為裝飾物及服裝配件，過往也曾在南科考古發掘中出土，這項發現不只有助於西拉雅傳統服飾研究，更因台灣本地不出產青銅，成為過往西拉雅族祖先與外來者進行貿易交換的實際證據。

文資處指出，計畫中並發現使用西拉雅族祖先流傳燒陶技術所燒製的夾砂軟陶器，雖看似平凡無奇，仔細一看竟有隱藏小巧思，陶片上帶有「貝殼壓印」形成的貝印紋飾。

文資處表示，此次在蕭壠舊社的考古發掘，除了邀請西拉雅族青年參與，也辦理推廣活動，號召民眾了解考古發掘成果，更實際到探坑內參與發掘工作，探坑內大片貝塚讓體驗的民眾驚呼連連。

文資處指出，參與此次計劃的考古發掘人員中，有名來自吉貝耍部落的青年段堯方，剛從大學畢業，誤打誤撞開始協助考古發掘工作，經過短短幾個月的實務訓練，越做越有心得，並已順利考取考古專業研究所，盼以考古專業說出自身族群的故事。（編輯：李亨山）1111227