國藝會新任董監事出爐 詩人向陽接任董事長

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第10屆國家文化藝術基金會第一次董事會議3日舉行，由董事互選出作家林淇瀁（向陽）（前右3）為董事長。董監事共同合影留念。（國藝會提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 112年1月3日

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）國家文化藝術基金會新任董監事人選經文化部依規定報請行政院核定，今天召開第一次董事會議，由董事互選出林淇瀁（向陽）為董事長。

文化部今天發布新聞稿表示，文化部依「國家文化藝術基金會設置條例」、「國家文化藝術基金會董監事遴聘辦法」等規定，辦理國藝會第10屆董監事改選作業。第10屆國藝會董事會任期從民國112年1月1日到114年12月31日，任期3年。

自去年7月籌組國藝會第10屆董監事遴選小組，9月對外辦理董監事推薦公告收件作業，隨後由遴選小組就各界推薦人選，衡酌「專業領域」、「性別」、「族群」及「區域分布」，以及考量經驗傳承等因素，選出董事及監事人選後，由文化部提請行政院遴聘。

文化部長李永得表示，特別感謝第9屆董事長林曼麗及董監事的奉獻，國藝會近年在基金成長及扶植藝文產業的成就有目共睹。相信未來在新任董事長及董監事帶領下，國藝會仍將持續扮演台灣藝文發展的重要推手，致力完善藝文生態環境。

文化部指出，第10屆董監事專業領域包含文學與出版、表演藝術、視覺藝術、傳統藝術、社區營造與博物館、數位科技與新媒體藝術、影視音、文化政策與文化研究、財經及法律等11類，且多具跨域專長；人選除涵蓋族群代表，在區域分布上，中、南、東區比例亦較上屆顯著提高，以落實文化均衡發展。

在性別比例上，以任一性別達40%為選任目標，統計第10屆續聘董事比例為29%、監事比例為40%。董事部分，女性比例達43%、男性比例為57%；監事部分，女性比例達60%、男性比例為40%。

第10屆董事成員，包含續聘董事包括客家公共傳播基金會董事長陳邦畛、北藝大戲劇學系暨劇場藝術創作研究所教授兼主任及所長徐亞湘、柯智豪音樂工作室負責人柯智豪、政大廣播電視學系兼任助理教授沈昭良、台灣歌仔戲與現代劇場資深導演傅裕惠、角頭文化事業股份有限公司負責人張議平等6人。

新聘董事有藝術家伊誕．巴瓦瓦隆、原住民族文化事業基金會董事李韻儀、舞蹈家周素玲、北教大台灣文化研究所名譽教授林淇瀁、台灣松下電器股份有限公司董事長洪裕鈞、成大藝術研究所特聘教授施德玉、台藝大多媒體動畫藝術學系教授陳永賢、誼遠控股體系董事長陳致遠。

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還有台藝大美術學系教授兼美術學院院長陳貺怡、台大台灣文學研究所慶明文學講座教授黃美娥、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌、台南市美術館董事長蘇憲法，以及政府機關代表客家委員會主任秘書廖育珮、原住民族委員會主任秘書王美蘋Akiku．Haisum、文化部藝術發展司司長陳春蘭等15人。

第10屆監事成員，包含續聘監事浩恆國際法律事務所主持律師賴瑩真，以及政府機關代表行政院主計總處公務預算處副處長劉嘉偉等2人；新聘監事有美商Bluebird Worldwide co.副總經理黃時中、作家吳音寧，以及北藝大藝術與人文教育研究所副教授兼所長容淑華等3人。（編輯：張雅淨）1120103