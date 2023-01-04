文化部駐團演訓計畫4年有成 首屆24名藝生結業

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「傳統藝術接班人–駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮4日下午在台灣戲曲中心舉行，文化部長李永得（2排中）出席，與各團師長、結業習藝生一同合影。中央社記者王飛華攝 112年1月4日

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）文化部2019年啟動「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」，今天舉行首屆結業授證典禮，由文化部長李永得親自頒發證書給24名結業習藝生，業界導師們也齊聚見證新一代傳藝接班人的初登場。

國立傳統藝術中心今天在台灣戲曲中心小表演廳舉辦「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮記者會，24名結業習藝生齊聚亮相。

文化部長李永得今天在記者會上表示，傳統戲曲是最具台灣特色的藝術形式，為能減緩傳統戲曲的傳承危機，前任部長鄭麗君具高度遠見的於2019年啟動「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」，今天迎來第1屆結業授證典禮。

李永得表示，今天除了感謝大師們的無私傳承之外，也要恭喜所有結業生走過4年的辛苦，更要向社會宣示政府重視傳統表演藝術傳承，以及結合時代脈動創新的決心，「文化部最重要的責任就是提供好的環境，提供更多的展演機會」，期盼未來投入傳統藝術產業不再只有辛苦，而有無限的光榮。

劇團導師們包含一心戲劇團長孫榮輝、民權歌劇團長林金泉、明華園戲劇團計畫導師孫翠鳳、唐美雲歌仔戲團長唐美雲、陳錫煌傳統掌中劇團長陳錫煌、當代傳奇劇場藝術總監吳興國、榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興與計畫導師劉麗株、台北木偶劇團長林永志、薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸等。

典禮表演由24名結業習藝生進行聯合匯演，在舞台上施展所學。明師之恩重於天，習藝生們在演出後，向劇團導師行謝師禮，感謝老師們4年來諄諄教誨，使他們得以在傳統戲曲的舞台上發光發熱。

明華園戲劇總團習藝生陳彥名代表致詞時說，「很歡喜卻也很辛苦」，4年的時間從完全不會到有機會站上台發光發熱，是人生中最大的突破。

後場藝生代表榮興客家採茶劇團鍾繼儀則提到，因為有接班人計畫讓自己能無後顧之憂地學習，在4年中加強更多的學習力度。

兩位習藝生及多位劇團導師不約而同地提到傳統藝術傳承的辛苦及不易，許多習藝生更因家人的不支持而退出。唐美雲也感性呼籲，傳統藝術的道路很辛苦，但是從這些習藝生身上感受到希望，期盼家長多給孩子們鼓勵，「孩子們夠勇敢，我將捨命相陪」。

傳藝中心主任陳悅宜表示，傳藝中心是以健全整個傳統藝術產業鏈的策略推動各項計畫，當產業鏈有缺縫或是斷鏈之處，我們便以計畫彌補，完整建構政府的支持系統，而「駐團演訓計畫」便是人才培育的第一步。（編輯：張雅淨）1120104

「傳統藝術接班人–駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮4日下午在台灣戲曲中心舉行，唐美雲歌仔戲團團長唐美雲（中）出席接受謝師禮，在台上一度哽咽落淚。中央社記者王飛華攝 112年1月4日

「傳統藝術接班人–駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮4日下午在台灣戲曲中心舉行，明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳（後中）出席，接受習藝生們鞠躬謝師。中央社記者王飛華攝 112年1月4日

「傳統藝術接班人–駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮4日下午在台灣戲曲中心舉行，文化部長李永得出席見證並致詞。中央社記者王飛華攝 112年1月4日

文化部「傳統藝術接班人–駐團演訓計畫」4日下午在台北舉行首屆結業授證典禮，唐美雲歌仔戲團團長唐美雲（左）出席，授予結業習藝生象徵傳承與祝福的行當配件。（傳藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年1月4日