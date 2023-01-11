原日軍台灣步兵第二聯隊聯大隊本部 百年樣貌修復

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位於成功大學光復校區的原日軍台灣步兵第二聯隊營舍聯大隊本部，被命名為「禮賢樓」，屬國定古蹟，經過逾2年修復工程，11日舉行慶成典禮。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）座落於成功大學光復校區的原日軍台灣步兵第二聯隊營舍聯大隊本部，經過逾2年修復，今天舉行慶成典禮；這座被成大命名為「禮賢樓」的國定古蹟建築，將持續作為成大藝術研究所系館。

成大今天舉行光復校區國定古蹟「禮賢樓」修復慶成典禮；這座建築修復工程逾2年，包含內外結構，且補足消防設施與無障礙坡道等。

成大發布新聞稿指出，「禮賢樓」是原日軍台灣步兵第二聯隊營舍聯大隊本部，1912年落成，和同在成大光復校區的大成館（工業設計系館）、歷史系館同屬第二期永久兵營計畫下的建築物；1945年國民政府軍隊進駐作為營區使用，1966年由成大接收，1968年修繕為歸國學者或客座教授的學人宿舍，更名為「禮賢樓」。

1994年，「禮賢樓」由成大藝術研究所進駐使用，成大研究發展基金會也曾進駐；1999年獲指定為台南市定古蹟；2003年獲指定為國定古蹟。

「禮賢樓」外觀牆面因材料老化斑駁，植物附生，地層內部結構逐漸往西沉陷，且有拱門錯位、牆面斷裂及鋼筋混凝土材料老化等問題，2019年12月14日開工整修，2022年12月完工，總經費新台幣4309萬餘元，修復後整體外觀接近1912年的建築樣貌。

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修復工程讓大眾重新認識「禮賢樓」，修復重點包含原本封閉的室內通風窗，改善原中央走廊陰暗潮濕問題，也在屋頂、外觀牆面等處發現年代久遠的鋼筋混凝土構造、門窗原有材料顏色與窗櫺傳統技術施作細節，以及原本設置在拱門上的牛腿裝飾構造內部實際為木板等，這些物件將由成大博物館整理展出。

成大表示，成大2010年起每年約投入2000萬元，進行古蹟及歷史建築修繕，包括禮賢樓、國定古蹟原台灣步兵第二聯隊聯大隊本部，與台南市定古蹟原日軍台南衛戍病院建築群、台灣府城城垣小東門段殘蹟、原台南高等工業學校校舍格致堂，以及國定古蹟原日軍台灣步兵第二聯隊營舍的大成館、歷史系館外牆等。（編輯：陳仁華）1120111