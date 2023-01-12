支持台灣漫畫創作及出版 文化部公布獎勵名單

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（中央社記者王寶兒台北12日電）文化部今天公布「112年漫畫創作及出版行銷獎勵要點」獲獎勵名單，在220件計畫案申請中，個人與團體最終共有59件計畫獲得獎勵，總獎勵金額達新台幣3050萬1800元。

文化部今天發布新聞稿表示，112年度獎勵自111年10月3日至11月2日受理收件，共計獎勵59件計畫案，分別為個人類別40件及團體類別19件，獲獎勵作品題材豐富，涵蓋人物紀實、懸疑推理、自然生態、奇幻冒險、兒少科普、藝術及台灣歷史文化，以及經典文學與舞台劇跨界改編等，鼓勵漫畫新秀，也持續支持中長篇作品。

文化部辦理漫畫輔導金自107年至111年底，已支持產出近600本漫畫單行本及期刊，受支持作品如2022年賴凱「正義」、葉羽桐「貓劍客」榮獲日本外務省第16屆「國際漫畫獎」銅獎；作品亦有陸續影視化，如常勝「閻鐵花」電影版預計於112年上映、洪元建「宅男打籃球」已於111年開拍電視劇。

多部受支持漫畫作品也改編為舞台劇演出，如謝東霖的「我在詐騙公司上班」及韋宗成「冥戰錄」等。在海外授權也有斬獲，例如游珮芸、周見信「來自清水的孩子」已售出阿拉伯語、日語、法語、德語、英語及韓語等6國版權。

文化部表示，將持續協助漫畫家及業者推動台灣漫畫內容產製，並與文化內容策進院協力拓展台灣漫畫的海內外市場，強化跨業合作，期盼逐步形成台灣漫畫產業生態系。

本次獲獎勵名單、獎勵金額及評審委員名單，可至文化部獎補助資訊網：（https://grants.moc.gov.tw/Web/）查詢。（編輯：屈享平）1120112