作家張大春談春聯是與父親共同回憶 分享個性書寫撇步

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農曆春節即將到來，台中中央書局15日舉辦新春特別活動，邀請知名作家張大春（左）前來解說春聯由來，並分享如何寫作個性春聯。中央社記者郝雪卿攝 112年1月15日

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）春節即將到來，台中市中央書局今天舉辦新春活動，邀請知名作家張大春解說春聯由來並分享如何寫作個性春聯，他指出在一句中以哪個字為主體，很重要，涉及聲調辨認。

春節即將到來，家家戶戶都會在門前張貼喜氣的春聯，中央書局下午舉辦新春特別活動，邀請張大春前來解說春聯的由來，以及分享如何寫作春聯；民眾報名踴躍，30個名額早早就額滿。

寫春聯對張大春而言，是年節活動，也是與父親的共同回憶，更是給朋友、給鄰居及給不認識的路人的祝福，他應邀前來與讀者解說春聯寫作，並分享讀者，如何為個人和家庭創作具備個性的春聯。

張大春認為，春聯對他而言是年度大事，張貼在門口的春聯，表現了主人的期許、祝願，或許還包括了為人處事的風範，觸目都是吉祥語，也往往帶給過路者一瞥而笑納的溫暖。

張大春指出，一個句子中，到底以哪個字為主體很重要，2個字為一詞時，例如「國家」就以「國」為主體，而寫春聯、對聯時，第2個字為主體，這涉及聲調的辨認，要去分析平仄。（編輯：陳仁華）1120115