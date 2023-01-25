洛杉磯高樓群中醒目建物 迪士尼音樂廳出自大師之手

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迪士尼音樂廳位在洛杉磯市中心，不鏽鋼造型在陽光照耀下閃閃發亮。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月25日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電）躋身洛杉磯市中心的工整摩天大樓群，蘊藏動感和力道的迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）是最醒目的建築物，出自建築大師法蘭克．蓋瑞之手。

現年93歲的後現代主義及解構主義建築大師法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）一手設計迪士尼音樂廳。這棟占地一個街區的大型建築，內有一座2265個座位的音樂展演廳，不僅是洛杉磯的重要地標，也是洛杉磯愛樂、合唱團的家。

這座音樂殿堂啟用於2003年，最初是1987年迪士尼創辦人華德．迪士尼（Walt Disney）的遺孀莉莉安（Lillian Disney）起心動念，捐出5000萬美元給洛杉磯市政府，希望為市民建造一座音樂廳，用來紀念華德．迪士尼對這座城市及藝術的貢獻。

市政府找來洛杉磯當地的解構大師法蘭克．蓋瑞設計，前後經過16年才完工啟用，花費金額是當初捐款的好幾倍。

有別於周邊工整的辦公大樓，迪士尼音樂廳大膽奔放的外觀讓來自世界各地的遊客讚嘆。

大片不鏽鋼材質的外牆在陽光照耀下閃閃發亮，看似沒有脈絡可循的不規則線條層層疊疊，視覺上呈現高反差的動感，好幾層樓高的鋼板看起來好像隨風飄蕩一樣。

法蘭克．蓋瑞曾經獲得「建築界諾貝爾獎」之稱的普利茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize），向來以大膽、實驗的設計風格聞名於世。他著名的作品包括西班牙的畢爾包古根漢美術館（Guggenheim Museum）等。（編輯：陳惠珍/林憬屏）1120125

迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）是洛杉磯愛樂（LA Phil）主場館，洛杉磯愛樂的音樂總監杜達美（Gustavo Dudamel）是世界知名指揮家，照片高掛在牆外。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月25日