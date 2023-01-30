馬來西亞攝影師捕捉台灣之美 沉浸式展6月登場

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（中央社記者王寶兒台北30日電）一場留學之旅，馬來西亞留學生馮業輝接觸攝影，並走訪台灣各角落，7年來完成「縮時台灣」3部曲。双融域展演空間6月將推出「絕美之島—縮時台灣映像誌」展覽，讓人透過馮業輝作品走進台灣美景。

科文双融集團今天於双融域AMBI SPACE ONE舉行藝術家跨域連線記者會。返鄉過年的馮業輝，透過視訊從馬來西亞連線台灣。他表示，此次將分享7年來累積作品，包含收錄台灣各縣市、百岳、離島陽光東升西落的15分鐘影像、幕後5分鐘花絮，「這些作品經過1年時間去打磨，希望大家喜歡」。

馮業輝說，自2015年留學台灣後才接觸攝影，一直到去年都在走訪台灣各角落，不斷上山下海拍攝影像。縮時攝影是耗費時間的拍攝技巧，記錄地球自轉中的細微變化，每次拍攝不盡人意就要不斷重新啟程，「像大家到時看到的合歡山場景，我大概去了200次」。

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除「絕美之島—縮時台灣映像誌」展覽外，藝術家江賢二、許文融、吳哲宇今年也將攜手双融域推出個別展覽。許文融的大型作品「台灣風物圖」將以沉浸式空間呈現更多水墨畫細節，以生成藝術見長的吳哲宇則將利用空間特性，翻玩不同視覺變化。

江賢二曾與服裝設計師周裕穎合作推出2022春夏台北時裝週走秀作品，並於双融域展演。人在台東的江賢二今天透過視訊表示，科文双融集團董事長施振榮曾向他強調「科技應結合藝術」，且要注重文化內涵，他非常認同施振榮的理念，「不曉得年底展覽會是什麼模樣，但我非常期待和科文双融一起努力，展現平面繪畫、雕塑的作品」。（編輯：張芷瑄）1120130