京都橘高校登文總除夕特別節目 完整版影片有彩蛋[影]

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日本京都橘高校吹奏樂部在文總春節特別節目WE ARE預錄演出，文總30日也將橘高校WE ARE完整版演出影片上架網路。（圖取自中華文化總會YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者王寶兒台北30日電）日本京都橘高校吹奏樂部去年參與國慶表演，在台掀起「橘色旋風」，今年再度受文總邀請於春節特別節目WE ARE播出預錄演出，文總今天也將橘高校WE ARE完整版演出影片上架網路。

中華文化總會發布新聞稿表示，橘高校預錄演出於春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」播出時，收視及網路流量均創高點，吹奏樂部的學生當天晚間也聚在一起，共同透過文總YouTube欣賞WE ARE播出。

京都橘高校吹奏樂部擁有「橘色惡魔」之稱，去年10月受文總邀約訪台。文總於YouTube頻道上架橘高校國慶演出影片後，也迅速累積至300多萬次點閱。今年WE ARE節目演出，橘高校吹奏樂部出動89名學生，在節目中表演Winter Games、Soran Funk，以及招牌歌曲Sing Sing Sing等3首歌曲。

文總表示，橘高校學生們非常感謝台灣的觀眾對她們的支持，原本WE ARE只請她們錄一段影片向台灣民眾拜年，但學生們主動詢問能否用表演祝賀台灣除夕，除原先編制外，演出還加入其自組的live band共演。

文總今天中午也於YouTube頻道上架橘高校於WE ARE演出的3首曲目影片，且另外收錄節目未播出的表演曲目September和Memories of You。文總表示，希望透過影片祝福橘高校粉絲和觀眾在新的一年元氣滿滿。

「WE ARE我們的除夕夜」目前可於文總YouTube、文總Facebook觀看。（編輯：張芷瑄）1120130

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