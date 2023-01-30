王羲之「快雪時晴帖」 故宮2/8起限時展出

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（中央社記者王寶兒台北30日電）晉代書法家王羲之的「快雪時晴帖」，被乾隆皇帝譽為「天下無雙，古今鮮對」，該帖原為王羲之尺牘，現存唐代摹本如今列為國寶文物，將自2月8日起於故宮北院王世貞特展限時展出至3月21日。

「快雪時晴帖」是行楷書短簡，記載王羲之在大雪之後向友人問候內容。根據故宮展覽專書「寫盡繁華：晚明文化人王世貞與他的志業」，原為王羲之尺牘的「快雪時晴帖」，因為真跡不傳，現存唐代摹本就成珍貴書帖，且與王獻之的「中秋帖」、王珣的「伯遠帖」被乾隆皇帝並稱為「三希」，兼具歷史、文化與藝術價值。

「快雪時晴帖」此回展出，契機來自「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」展覽主角、明代重要史家暨文學家王世貞。該展以「全人養成與權威建立」、「收藏與典籍孕育出全方位的藝文史觀」、「階級與區域多重競爭的盛況」、「創領風潮定義繁華」、「王子復仇與創造歷史」等單元剖析王世貞多重面向。

在「階級與區域多重競爭的盛況」中，故宮透過多件展品彰顯王世貞如何以賞鑑文物引領明代藝壇。在「快雪時晴帖」題跋中，則記載王世貞家族好友劉承禧曾為「快雪時晴帖」收藏者，而劉承禧正是「金瓶梅」首刻出版者。

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署名為「蘭陵笑笑生」的「金瓶梅」作者真實身分，至今仍是未解之謎。因為「金瓶梅」中情節多處影射明代奸臣嚴嵩之子嚴世蕃的奢華淫蕩，而王世貞的父親王忬正因受嚴嵩、嚴世蕃父子檔陷害而死，王世貞因此對嚴家懷有深仇大恨，加上劉承禧的身分，讓王世貞就是「蘭陵笑笑生」成為流傳一說。

「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」展覽按照展品限期分為2檔，共從去年10月展出至今年3月21日，其中將於2月8日與「快雪時晴帖」一同登場的展品還有宋徽宗的「詩帖」、范寬的「臨流獨坐圖」等。（編輯：張雅淨）1120130