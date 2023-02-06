演木蘭很驕傲 朱宗慶打擊樂團員手瘀青堅持排練

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」將從這週起連3週巡演，密集開排，不少團員打十三響敲十八棍，練到手瘀青、腰傷腿傷就像戰爭現場，但團員仍高掛微笑，因為「我木蘭我驕傲」。

「木蘭」是朱宗慶打擊樂團擊樂劇場的經典之作，劇情從木蘭當上將軍開始敘述，爬梳木蘭從小代父從軍、馳騁沙場到近鄉情怯的內心糾結，從京劇念白到擊樂演奏，從將軍木蘭到少女木蘭，京劇木蘭與擊樂木蘭相互交融，展現不同藝術交融的細膩感動。

團員黃堃儼接受中央社專訪時表示，每次演出「木蘭」，其實就是一個把擊樂藝術上的細節與細膩挖得更深入的過程，他自己的人生也從頂客族變成一個孩子的爸爸，和角色呼應，「這次演出，我跟飾演阿娘的敬華都變成了父母親，更能體會劇中阿爺阿娘的心情。」

黃堃儼說，這次導演李小平讓他們自由發揮，「少一點離別的悲傷，反倒是那種老夫老妻搶著表達愛女心切的拌嘴，讓我們有一點自由發揮的空間。」

這次演完，黃堃儼就要「進廠維修」，「長年演出下來，腳的阿基里斯腱已經鈣化，必須清掉清創之後縫合。」黃堃儼說，目前已預定演出完「木蘭」之後立刻住院開刀，預計打石膏6週，接著展開復健，才能趕得上「薪傳」演出，「現在只要走路就會痛，但我一定會撐著演完。」

排練場中可見到團員彩排時神情專注，身手靈活俐落；但在休息時間，就可看見有團員撐著腰走路，還有團員捶打雙腿讓肌肉放鬆，也有貼膏藥在手臂上的團員，大家負傷仍努力前行，就是為了把「木蘭」演好。團員陳妙妃就指著手上的大片瘀青說：「這是光榮的印記。」

陳妙妃2013年演出至今，已經是第4次參與演出村民跟士兵的角色，體力跟年輕世代相比毫不遜色，她接受中央社專訪表示，「大家都叫我士官長或座艙長，因為我一直扮演這2個角色。」陳妙妃眼神之殺，情緒飽滿，也讓觀眾目不轉睛，「不殺不行啊，李小平導演會追殺。」

陳妙妃說，這次在音樂的細節跟音色的要求都比之前多，光是「十三響」現場演出只有30秒到40秒，「我們團員高矮胖瘦不一樣，手的厚度也不一樣，但是我們要做到發出的音色與音量一模一樣，以前都覺得很痛，但現在會覺得這是一個神聖的記號，我木蘭我驕傲。」

陳妙妃提到，她從少女演到輕熟女，心境上已經很不同，「從第一代的叫陣開始，我們從摸索、撞牆到現在，以前會很緊張，這次很享受。」

陳妙妃說，站在「木蘭」的舞台上，她自己的心跳聲與鼓聲都會把腎上腺素催到最高點，「每次演出完，我都會想起『木蘭』的台詞，我還活著，我又挑戰自我一次了。」

2023擊樂劇場「木蘭」將於2月9日到12日在台北國家戲劇院連演6場，2月18日到19日在高雄衛武營戲劇廳演出，2月25日到26日在台中國家歌劇院大劇院巡演。（編輯：張雅淨）1120206

朱宗慶打擊樂團將推出經典擊樂劇場「木蘭」，團員陳妙妃（圖）的右手已經瘀青，但她不以為苦，也認為這是榮耀的印記。（朱宗慶打擊樂團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月6日