南鐵地下化出土遺跡 市府要求聘考古團隊監看測繪

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南鐵路地下化工程挖出大量遺跡，引起熱議；台南市文化資產管理處已要求工程單位聘請考古團隊監看、清整調查及測繪，讓歷史遺構與都市開發取得平衡。

施工中的南鐵地下化工程，從台南市東區林森通勤站到北區柴頭港溪長約7公里鐵路沿線，施工以來發現19處遺構，其中14處完成移置，5處有待探查、回填或移置。

臉書（Facebook）社群「台南式」更指出，南鐵地下化工程挖出約2000年前的「聖功女中遺址」、清領時期大北門城垣遺跡、人骨、民居、糖間遺構、全台唯一僅存的日治時期第一代轉車台及第二代轉車台，還有一堆貝塚、石器和陶器。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，南鐵地下化工程挖出遺跡，將依「文化資產保存法」規定，要求工程單位聘請考古團隊全程監看，進行清整調查及測繪，找出最適合的教育展示模式。

文資處表示，台南市鐵路始建於日治初期，日本政府1899年11月從高雄往北進行南部鐵道縱貫線施工，且在原台灣府城內大北門附近設置台南車站，鐵道路線往北穿越大北門城垣，往南沿著府城聚落東緣興建；1900年11月高雄至台南路段通車，1908年全線營運。

如今南鐵地下化工程施工，隱藏在城市地表下的歷史陸續被揭開；市府文化局表示，遺跡確實會影響既定工程，將由專業團隊清整調查、史料收集、狀況研判，再由主管機關現勘及評估文資價值，以決定後續處置方式、遺物處置、評估變更設計可能性等。

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文資處人員說，遺跡埋藏於地下不可見，全球許多遺跡在重大工程建設中出土，且發展出相當成熟的處理模式，例如日本京都烏丸線地下鐵工程出土二條城石垣、民居遺構等，二條城石垣移置他處展示，部分遺構移除；義大利羅馬地鐵站工程也發現古羅馬軍營遺構，透過變更設計最大化保存遺構展示。

文資處表示，台南市是台灣最早開發的城市，除已知古蹟、歷史建築外，還有從地表上看不到的遺址遺構，京都、羅馬也是這樣走過來的，台南當然有能力克服及做好文資保護，在城市發展過程中兼顧文資保存。（編輯：陳仁華）1120208