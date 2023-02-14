嘉義「津本喫茶部食堂」修繕 盼成地方創生新亮點

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義市定古蹟津本喫茶部食堂（黃文醫生故居）修復工程今天開工，將成為嘉義市文化資產保存與健康醫療促進推動場域，也是古蹟活化與地方創生的新亮點。

修復工程今天由文化局與屋主王伯智、施工單位共同舉行開工祭祀典禮，工程經費新台幣2473萬元，預計明年完工。

嘉義市文化局表示，津本喫茶部食堂位於嘉義市精華商業區，醫師王伯智願意保存活化，並主動提報文化資產價值身分，順利審議從紀念建築提升為市定古蹟，修復後的營運內容與建築物歷史脈絡相結合，未來嘉義市將多一棟古蹟活化與地方創生的新亮點。

王伯智致詞表示，雖然歷經辛苦的文資審議，但能為嘉義市保留一棟珍貴的文化資產，也是非常難得的機緣，希望工程盡速順利完工，完成後，將成立基金會營運，為文化資產保存與醫療、健康促進推動盡一份心力。

據文化局調查研究資料顯示，這棟古蹟建立於日治時期昭和10年（西元1935年）曾作為津本寫真館，後來開設津本喫茶部食堂。1958年醫師黃文購入後，作為診所使用，將原食堂喫茶部空間局部修繕為診所及住家使用。

津本喫茶部食堂於2002年轉賣給王伯智，於2017年登錄為紀念建築「黃文醫生故居」，2019年王伯智主動邀請文資專家進行發掘文化資產價值新事證，提報指定為古蹟，於2020年經文資審議會決議，由紀念建築提升為古蹟。

文化局指出，津本喫茶部食堂將會恢復日治時期建築原貌，重現日式木構結構、雨淋板、現代主義風格及藝術裝飾風格。（編輯：郭諭儒）1120214