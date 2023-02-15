新版護照內頁「活力台灣」出自畫家歐豪年之手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新版護照內頁的「梅花」圖及「活力台灣」、「台灣加油」字樣都出自畫家歐豪年（左）之手。位於中國文化大學曉峯紀念館9樓的歐豪年美術館15日再追加展出相關文創商品，中央印製廠前總經理陳永輝（右）出席，與歐豪年合影。（文化大學提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北15日電）中國文化大學歐豪年美術館今天發表與歐豪年字畫相關的文創商品，原來新版護照內頁的「梅花」圖及「活力台灣」、「台灣加油」，都是出自歐豪年之手。

文化大學今天發布新聞稿表示，今年中央造幣廠的「兔幣」，是根據教授歐豪年的畫作精雕製作，據了解明年的「龍幣」也已鎖定其畫作。

位於中國文化大學曉峯紀念館九樓的歐豪年美術館，目前正舉行歐豪年花鳥畫特展，今天再追加展出相關文創商品，邀請中央印製廠總經理喻家聲、前總經理陳永輝參事等文大校友、中央造幣廠廠長周盛商與雕刻師魏薇恩，教育部前部長曾志朗等校外貴賓齊聚一堂，一同揭開護照與生肖紀念幣的小秘密。

喻家聲表示，2016年外交部委託設計新版護照，因為第一代晶片護照設計很經典，所以決定依循原風格再採用台灣各地地標的攝影作品，製作特殊網紋線條結合防偽功能的安全文件；為注入更多的藝術文化氣息使新版護照能超越前一版，陳永輝前參事靈光一閃，想到可以邀請嶺南派大師歐豪年揮毫。

陳永輝透過中國文化大學歐豪年美術館館長李婉慧安排，請歐豪年提筆畫內頁首頁的「梅花」及書寫「活力台灣」，以及第51頁平溪天燈上的「台灣加油」。這也是整本護照上僅有的書畫作品。

中央造幣廠歷年的生肖套幣或紀念幣廣受民眾歡迎，卻鮮少人注意到原圖出自何人手筆。中國文化大學歐豪年美術館今天也展出與歐豪年相關的2022年「虎幣」以及今年的「兔幣」。

周盛商讚譽歐豪年為台灣動物畫第一，早在1968年台北歷史博物館即展出其虎、鷹、馬、牛等動物畫、轟動全國，展後陽明山中山樓率先挑選10幅典藏，這也是第一批台灣典藏歐豪年的作品；而中央造幣廠雕刻設計的「虎幣」與「兔幣」圖檔，更是歐豪年作品上選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魏薇恩說，設計歐豪年畫作相關套幣與傳統雕刻不同，書法畫大開大合，筆墨的細節很難工筆制式，她大膽嘗試邊框以暈染方式呈現，多次運用泥土手創模擬水墨落款的強弱，並引採光線投射在紀念幣肌理創造中國畫的濃淡，還原歐豪年畫風意境。

魏薇恩還透露一個小秘密，生肖紀念幣上歐豪年落款旁的印章使用了雷雕科技，是唯一非用手工雕刻之處，有興趣的民眾可以仔細對比異同。（編輯：李亨山）1120215