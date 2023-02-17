呂岱衛Chill音樂劇沙龍講座 台中歌劇院3月登場

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台中國家歌劇院17日舉辦「呂岱衛Chill音樂劇」宣告記者會，由歌劇院藝術總監邱瑗（右3）主持，音樂工作者呂岱衛（左3）及歌手周家寬（左）、林慈音（左2）、周定緯（右2）等人出席，為今年的「音樂劇在台中」揭開序幕，這次將於3、4月先暖身舉辦「呂岱衛Chill音樂劇」沙龍講座。中央社記者郝雪卿攝 112年2月17日

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中國家歌劇院將從3月起舉辦「呂岱衛Chill音樂劇」沙龍講座，邀請音樂工作者呂岱衛介紹20世紀音樂劇的發展，並由多名歌手現場演唱，帶領觀眾認識音樂劇魅力。

台中國家歌劇院今天舉辦「呂岱衛Chill音樂劇」宣告記者會，由歌劇院藝術總監邱瑗主持，出席者包括呂岱衛及歌手周家寬、林慈音、周定緯等人，為今年的「音樂劇在台中」揭開序幕。

邱瑗在會中表示，夏天來歌劇院看音樂劇，已經是歌劇院與樂迷之間的約定，這次將於3、4月先暖身舉辦「呂岱衛Chill音樂劇」沙龍講座，由呂岱衛策劃主講，介紹20世紀的音樂發展。

4場沙龍講座從3月27日起連續4個週一晚上舉行，邱瑗說，將從40年代百老匯音樂劇的黃金時代，一路到80年代的倫敦西區音樂劇，並邀請多名歌手現場演唱，帶領觀眾體驗音樂劇的奧妙，一起探索歌聲舞影之美。

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現任古典音樂台節目主持人的呂岱衛擅長以輕鬆詼諧的方式介紹古典音樂，他說，音樂並不是書本上的冷硬知識，更不是金字塔頂端才能欣賞的小眾文化，這次的沙龍講座，適合所有對藝文感興趣的觀眾。

4場講座中，同時邀請歌手林慈音、張世珮、程伯仁、趙方豪、周定緯、周家寬、林姿吟、鍾琪等人，分別演唱國王與我、真善美、西城故事、芝加哥、理髮師陶德、歌劇魅影、貓等音樂劇中耳熟能詳的經典歌曲。（編輯：謝雅竹）1120217