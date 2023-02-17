台南南山公墓10門墓葬進入文資審議程序

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市文化資產管理處持續啟動南山公墓列冊文化景點，今天宣布提報10門墓葬進入文資審議程序。

台南市文資處宣布提報南山公墓10門墓葬進入文資審議程序，分別是「晉水黃清誥授奉直大夫陳震曜墓」、「浯陽顯考陳公延祿墓」、「潘家歷代祖墳」、「白醮王家歷代祖墳」、「一峰亭林朝英墓」、「南安侯雨利墓」、「兩廣義塚」、「鋪錦黃南鳴欣公墓」、「錦山吳門黃孺人佳塋」、「海澄普門傳燈省盧公震亨佳塋」等。

文資處發布新聞稿指出，南山公墓自民國108年10月31日持續列冊文化景觀，也對民眾提報個案墓葬啟動審查程序。從108年至111年已累積提報墓葬100門。

文資處已籌組專案小組，對前50門提報個案分梯現勘後，再召開列冊追蹤審查會議，決定其中10門墓葬列冊追蹤及提送台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會，審議會則同意進入審議程序。

文資處指出，因應南山公墓持續列冊文化景觀，文資處考量民眾有依風水習俗自行遷葬需求，審議會也同意民眾自行辦理遷葬，但得先通知文資處確認墓葬標的是否具文資潛力，經評估確認後才可進行，遷葬時不得破壞原有地貌與地景。（編輯：方沛清）1120217