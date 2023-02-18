調度防疫計程車直到生產 林宜蓁盼改變小黃印象

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（中央社記者邱祖胤台北18日電）台灣歷經抗疫1000天，一度人心惶惶，所幸有許多人堅守崗位，陪伴民眾度過難關，北市防疫計程車司機總調度林宜蓁今天表示，這次「運匠」們的表現太令人感動，希望因此改變民眾對「小黃司機」的舊印象。

林宜蓁今天出席由台北市立文獻館出版的「我們與疫的距離：抗COVID-19臺北群像」新書發表會，並與文獻館館長詹素貞、台灣醫學史專家張秀蓉、台北聯合醫院總院長璩大成、人生百味共同創辦人巫彥德進行座談。

林宜蓁表示，她擔任防疫計程車司機調度工作長達兩年半，一直做到懷孕生產，計程車的台數從3、5台到幾百台，從原本8小時到後來一天工作很長的時間，全程都要穿戴防護衣，「身為防疫總調度，一邊開車一邊調度，還要安撫乘客情緒，壓力真的滿大的」。

林宜蓁說，面對確診者的茫然與手足無措，司機成為接住他們的一雙手，「雖然司機們自己也很害怕，但還是願意站在防疫最前線，把確診者安全送達隔離的所在，讓民眾感到放心，真的要感謝車隊至少1500名防疫司機的辛苦」。

巫彥德在防疫期間協助台北街頭的街友進行防疫，包括發送口罩、快篩及就診，巫彥德表示，疫情一開始他跟夥伴們也不太確定要不要做這件事，「如果有一個街友感染，可能是一百個感染，因為他們睡得很近，若陪他們去看醫生，或跟他們靠得很近，就可能會感染，只要靠近，工作人員也要被隔離」。

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不過巫彥德後來發現，恐懼會創造恐懼，愛則創造奇蹟，長期下來協助街友的工作人員都沒有被感染，另一方面，許多街友也會幫助新來的人，告訴他們不要緊張害怕、會有人幫助你，讓巫彥德看到底層社會所產生很強的互助能力。

張秀蓉則分享疫情期間的觀察，她表示日本時代遇到疫情就先請專家即時研究，我們這次也做到了，許多表現有目共睹，但張秀蓉說她也快80歲了，雖然會用電腦，身邊的老人家卻沒辦法像她一樣，因此常感到無助，張秀蓉說，未來政策一定要照顧高齡者的需求。（編輯：李亨山）1120218