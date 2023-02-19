台印度連結多 輔大訪孟買以電影會友

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（中央社記者林行健新德里19日專電）輔仁大學「輔印星空團隊」訪問印度電影之都孟買（Mumbai），領隊唐維敏提出「華際電影」概念，協助印度友人從國族、語言、社群等角度辨識台灣電影，也希望促成台印度更多電影交流。

輔印星空團隊14日下午與孟買大學政治系展開台印工作坊，鑑於外國友人在英語環境中，不易分辨台灣電影與中國電影，輔大副教授唐維敏提出「華際電影」概念，從國族、語言、社群等角度，區分華語電影為中國大陸電影、台灣電影、香港電影、華人離散等地理區塊。

唐維敏再從1895年電影發展軌跡對應台灣殖民歷史，重點指出台語片、健康寫實電影、台灣新電影、新新電影、客家電影等特色。

他介紹，健康寫實電影推手中央電影公司總經理龔弘來台主導健康寫實電影前，曾從上海飛往印度加爾各答（Kolkata），與當地僑社和客家社群頗有聯繫，間接連動1950年代印度和1960年代台灣電影的黃金時刻。

唐維敏也指出，隨著台語電影和客家電影近年來廣受重視，台灣電影的文化廣度和歷史深度都展現多元文化包容面貌，特別是在同為客家社群的加爾各答華人社群，可以透過電影進行文化溝通。

其他如原住民電影、同志電影和貼近本土脈動的紀錄片，都是非常能夠讓印度朋友更廣泛理解台灣社會的影視文化窗口。

唐維敏提到，印度建國三傑之一的鮑斯（Netaji Subhash Chandra Bose）與台北的歷史淵源，建議與印度學界更多共同研究合作，與民間團體更多關於鮑斯的討論，甚至關於鮑斯在台北的影像故事製作，以作為台印青年文化交流的另一重要連結。

這個提議引起在場印度學生的共鳴，表示有興趣深入了解鮑斯在台灣消失的故事。

唐維敏說，過去幾年印度電影在台灣聲量漸起，像是「孟買女帝」等多部劇情片商業映演、台北印度協會舉辦官方影展等，而各印度在台民間社團也積極舉辦電影節活動，譬如2021年的克勒拉省（Kerala）電影節和即將舉辦的孟加拉語電影節等。

他說，此次造訪印度電影之都孟買，希望促進更多有關台印電影文化活動、研究議題和電影人交流的可能性。

除了唐維敏主講台灣電影的歷史軌跡和文化特色外，輔印星空團隊的學生每人也選擇一部台灣電影，像是「賽德克巴萊」、「大佛普拉斯」和「艋舺」等作品，由年輕世代們的角度介紹台灣影視文化，邀請印度學生共同討論台印電影和彼此經驗。

此次活動藉由印度孟買台灣商會會長和僑務諮詢委員曾小莉居中聯繫，由孟買大學政治學系主任克汗（Liyaqat Ayub Khan）邀請舉辦，長達三個小時的學術互動，雙方均留下深刻印象。（編輯：韋樞）1120219