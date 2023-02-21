台南繡黼藝師林玉泉告別式 黃偉哲代頒總統褒揚令

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市傳統藝術保存者繡黼藝師林玉泉10日辭世，告別式今天在台南市殯儀館舉行，台南市長黃偉哲到場致意悼念，並代表總統蔡英文頒發褒揚令，也頒發卓越市民獎牌表彰。

黃偉哲透過新聞稿表示，林玉泉一生投身繡黼，並致力校園及文化傳習課程，為台南市及工藝界培養出無數後進，如今瀟灑仙去，實為台南工藝界一大損失，但相信林玉泉孕育的刺繡種子，未來仍將秉持「玉泉師」精神，維持傳統繡藝工藝，讓老師的風采與技藝永傳後世。

台南市政府文化局提供資料指出，林玉泉16歲時至府城學習刺繡，30歲那年籌備經費，創立「芳苑繡莊」，主要承接刺繡代工；1982年創立「府城光彩繡莊」，從事繡黼零售生意；1990年，中國廉價繡製品大量傾銷台灣，繡黼成為首當其衝的產業之一。

文化局指出，林玉泉堅持以「回歸傳統」的精緻細工來對抗，在面對訂單大量流失情況下，仍堅持慢工出細活，維持傳統宗教繡黼製作。

文化局表示，玉泉師聲名遠播，創作獲獎無數，而且除了傳統宗教繡黼的製作，也融合現代與傳統，進行許多繡作的創作，並和長女一起成立品牌「映縷門」，生產的繡黼電腦包先前曾被黃偉哲用來作為贈送給外賓的伴手禮。

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文化局指出，對於教學傳承不遺餘力的林玉泉，於2013年至2022年擔任台南市文化資產管理處刺繡傳習課程講師，並應聘台南應用科技大學擔任刺繡老師近10年，帶領出許多傳習弟子，在2019年獲台南市政府列冊為文化資產保存技術「繡黼」保存者。

文化局強調，感念林玉泉對文化界的貢獻，市府會全力給予家屬必要協助，往後更會致力推廣傳統刺繡豐富的文化底蘊，讓這項工藝代代相傳。（編輯：陳仁華）1120221