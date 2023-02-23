指揮要務首重溝通 莊東杰實務與理想中找平衡

台灣旅德指揮莊東杰（圖）應國立台灣交響樂團以及台北市立交響樂團之邀，返國客席2團演出音樂會。他說，指揮首重「溝通」，他不喜歡「硬來」，努力在實務與理想中找到平衡。（莊東杰提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月23日

（中央社記者趙靜瑜台北23日電）旅德指揮莊東杰是台灣少數活躍於歐洲樂壇的指揮家，現任德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）音樂總監。莊東杰說，指揮首重「溝通」，他不喜歡「硬來」，努力在實務與理想中找到平衡。

莊東杰應國立台灣交響樂團以及台北市立交響樂團之邀，返國客席2團演出音樂會。他接受中央社專訪時表示，如果指揮高高在上，團員臭臉，「我不相信指揮與樂團會產生好的化學反應，會有好音樂。」

莊東杰說，他來自台灣，對音樂的感受不會跟土生土長的德國人一樣，「這是一個互相走近彼此的過程，我就在這些與樂團細膩的前進或往後中，獲得樂趣。」

莊東杰說，好比布拉姆斯是歐洲正統經典，演過無數次，「我會把我看到的樂句配器重點、和聲的亮點跟團員交流，也許我們都一樣看到藍色，但是藍色有幾百種，就像調色，我想讓團員看到之前他們沒看到的東西，彼此擦出火花。」他認為，善於溝通、找到平衡，絕對是當代指揮必須身懷的絕技之一。

擔任音樂總監的過程中，莊東杰有開心、有沮喪，「百年樂團總有他們的變與不變，舉例像布拉姆斯的『慢板』樂章，樂團有他們的速度，這種他們不會讓步，但我也必須知道自己可以讓步到甚麼程度，這就是一種溝通。」莊東杰說，從彩排第一天到演出，「也許中間他們退了一寸，這就是我的成功。」

莊東杰說，跟柏林愛樂或其他老團相比，波鴻交響樂團相對小巧，「感動的是，這座城市很自豪自己的樂團，自認不輸名團，每個人把自己的工作都看得很重要，以樂團為傲，身為他們的音樂總監我也覺得與有榮焉。」

莊東杰認為，做藝術從來都不該以「保守」、「安全」為最高原則，這樣會失去太多可能迸發的火花，「我很高興樂團上下都保持開放的心，願意跟我一起瘋狂。」他說，像即將宣告的國際巡演以及歌劇製作，「對樂團來說票房不是問題，可以不要跟著我發瘋，但這就是他們的樂團性格，我只能說我很幸運。」

莊東杰不諱言，這世界轉動得太快，「一般人不會願意花40分鐘透過音樂會聽一段故事、一個道理。但在音樂廳能靜下來，打開聽覺感官，把音樂聽進心裡面，可以讓自己沉澱下來，重新開始。」

莊東杰說，他在這裡學到很多，「德國樂團最重視的是把每一顆音都做好，事實也證明，有些音真的要慢才會好。」

在歐洲樂壇，莊東杰已經有了起點，但他還是很想回台灣，「台灣是我的家」，如果有機會為家鄉樂團貢獻的話，他表示，「會盡全力。」（編輯：張雅淨）1120223