吳念真編導「人間條件八」 楊大正林雨宣演夫妻

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）導演吳念真編導的舞台劇「人間條件八」下半年即將首演，演員陣容包括王琄、陳希聖、林雨宣、滅火器樂團主唱楊大正，4名演員在劇中飾演一家人，演出吳念真筆下的人間情感。

綠光劇團今天發布新聞稿表示，吳念真以身邊同學朋友的LINE群組對話為靈感創作，道破人過中年步入老年的苦澀、矛盾與謊言。

吳念真表示，全劇將從68歲宗憲的角色展開，男主角從國營事業單位退休，夫妻與兒子、媳婦住在一起，孫子已上國中。但他一直覺得自己是一個不被尊重、不被需要甚至不被聆聽的人。有一天他的獎券中獎了，他在家中的地位會改變嗎？吳念真說，故事將從這個轉折點開始。

綠光創藝董事長吳念真表示，經歷了2年多COVID-19疫情重創，很開心2022年能透過「人間條件七」、「再會吧 北投 2.0 REVIVAL」與好久不見的大家重逢，共同感受最直接的感動與溫暖。

吳念真感謝同事們及各界情義相挺，成就了一齣齣精彩的作品，也感謝觀眾在艱難時刻不離不棄，願意走進劇場看戲支持，「因為有觀眾，劇場才得以完整」。

吳念真說，自己成為綠光創藝董事長實在是誤打誤撞，就是順著人生可能的路線一直往前走，「很慶幸人生總是有很多很棒的人願意跟我一起工作，站出來協助指導、組織」。

綠光創藝將推出30週年「清明時節+人間條件八 2+2雙戲雙人套票組」，雙戲雙人套票活動將延長到3月8日，詳情可上OPENTIX售票系統查詢。（編輯：張雅淨）1120302