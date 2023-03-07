台北時裝週AW23將登場 展八家將、歌仔戲傳統美

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2023台北時裝週AW23展前記者會7日在台北舉行，模特兒穿上設計師設計服裝走秀，讓現場出席者搶先觀看品牌新作。中央社記者張新偉攝 112年3月7日

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（中央社記者王寶兒台北7日電）八家將、歌仔戲、建築彩繪等傳統技藝，也可以「穿」上身？台北時裝週AW23將於22日起跑，開幕大秀首度移師台南南鯤鯓代天府，由7名設計師與7名傳統藝師合作，以時裝展現傳統技藝的美。

2023台北時裝週AW23開幕秀以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，22日晚上將在南鯤鯓代天府廟埕廣場上演，以寺廟山門為背景，結合傳統藝陣表演、表演藝術，由模特兒詮釋70套服裝。

文化部今天舉行2023台北時裝週AW23展前記者會。文化部長史哲致詞表示，此次主題「敬藝」與傳統表演藝術及傳統工藝結合，實現「越在地、越時尚」的理想，更能夠代表台灣。

史哲表示，尤為難得是文化部和台灣王爺總廟南鯤鯓代天府合作。廟宇透過敬天酬神之名，發展各種美學和工藝，「你看門神的畫像、你看壁飾、你看紙廉，那不就是視覺藝術？你去廟埕看布袋戲、歌仔戲，還是台灣最早的動畫皮影戲，這難道不是表演藝術？這是台灣美學之始。」

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰接受中央社訪問表示，過去曾欣賞過台北時裝週展演，此次開幕大秀的服裝與傳統藝陣服裝有別，觀眾可以從中觀察有哪些變化與差異。

除首度移師台南舉行的開幕大秀外，2023台北時裝週AW23則將於台北舉辦1場永續時尚主題秀、12場品牌秀及3場服裝設計院校學生校際展演。為協助台灣設計師品牌拓展國內外市場，另打造「台北時裝週選品店」，集結販售超過40家不同領域的台灣設計師品牌商品，並辦理服飾品牌國際買主採購洽談會。

藝人曾之喬今天身著結合彩繪藝師莊武男創作的服裝登台，她先前也為了2023台北時裝週AW23拍攝形象照。曾之喬表示，很榮幸此次能透過時裝週讓人看見這些在地且創意的設計，她以「敬意」形容拍攝過程最大感受，呼應主題秀「敬藝」，呼籲南部民眾把握機會前往欣賞開幕秀。

2023台北時裝週AW23將於3月22日至4月9日進行，除22日晚上將於南鯤鯓代天府舉行開幕秀外，3月24日至29日將於松山文創園區上演主要活動。（編輯：陳政偉）1120307

「2023台北時裝週AW23」預計22日起登場，文化部長史哲7日下午出席展前記者會。中央社記者張新偉攝 112年3月7日

2023台北時裝週AW23展前記者會7日在台北舉行，模特兒穿上設計師設計服裝走秀。中央社記者張新偉攝 112年3月7日

2023台北時裝週AW23展前記者會7日在台北舉行，本季網羅許多新銳品牌，圖為模特兒穿著設計師服裝走上伸展台。中央社記者張新偉攝 112年3月7日