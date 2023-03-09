台日233位漫畫家在日合演創作 兩國友情最佳見證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

展出台日233位漫畫家所繪製共228張簽名板的「漫畫羈絆」台日色紙展9日開幕。駐日代表謝長廷（中）說，此展看到台日感恩文化的連結，可構成善的循環推廣至全球。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京9日專電）展出台日233位漫畫家所繪製共228張簽名板的「漫畫羈絆」台日色紙展今天開幕。駐日代表謝長廷表示，透過此展看到台日感恩文化的連結，這可構成善的循環推廣至全世界。

文化部駐日台灣文化中心為在日本推廣台灣漫畫，今年特別與日本台灣交流協會、紀伊國屋書店、岩手縣大槌町文化交流中心等單位合作，今天起舉辦漫畫之羈絆台日色紙展，今後在日本巡迴展出。

今天在展場紀伊國屋書店本店（東京新宿）舉行此展開幕剪綵典禮，駐日代表謝長廷、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本執政黨自由民主黨青年局長鈴木憲和、駐日台灣文化中心主任王淑芳、台灣紀伊國屋書店會長（董事長）高井昌史以及台日漫畫出版業多位嘉賓出席。

謝長廷在開幕式致詞時表示，台日雖有些不同，但兩者都是很重視報恩的民族，而漫畫可以跨越語言的隔閡，傳達的情感勝過千言萬語。這次用漫畫串連起台日的羈絆，是台日友情最好的見證。

對於紀伊國屋書店提供新宿本店一樓最顯眼的空間作為此展的展場，謝長廷特別致謝。

鈴木致詞時表示，台日兩國友情深厚，而文化間的交流是最重要的。他透露自己擺在國會議員辦公室裡的桌曆正是台灣漫畫家韋蘺若明的創作，主題來自於韋蘺若明從桃園機場到日本千葉縣旅行時的見聞。

他說，期待台日兩國今後也能透過漫畫這個媒介互相理解彼此的文化，促進交流。

谷崎致詞時言及以台灣的政治受難者蔡焜霖為藍本的漫畫「來自清水的孩子」。他指出，蔡焜霖與日本的淵源很深，將許多日本漫畫介紹到台灣，2021年日本頒發旭日雙光章給蔡焜霖。

他說，蔡焜霖1960年代創造了台灣漫畫的黃金時代，當時也是日本漫畫的黃金時代，當時他是小學生，曾到紀伊國屋書店站著看漫畫，至今記憶猶新。他認為漫畫給人的影響力很強，小時看到的彼此的文化會沉澱在內心，生涯會以某種方式成為友好的種子。他期盼也確信此展將讓台日的國民更進一步關注彼此的文化。

開幕式後，謝長廷接受媒體聯訪時表示，透過漫畫的張力和傳播力，可以看到台日的連結及友好的深度。他聽到日方人士很訝異於台灣竟有那麼多的漫畫家，包括紀伊國屋書店的會長高井等跟他說「原來台灣的漫畫也這麼廣泛」。他認為，台灣的漫畫是起步較慢一點，但漫畫人才相當多。

台日的羈絆從311大地震後變得深厚，311大地震將屆12週年，謝長廷被媒體問及此事時表示，台日都有感恩文化，雖已經過12年，很多日本人都還記得在復興（重建）階段獲得來自台灣的支持。台灣也有感恩的文化，所以2021年日本贈疫苗，台灣人至今仍頻頻道謝，透過感恩文化的連結，也構成善的循環，能推廣到全世界。

駐日台灣文化中心表示，本展緣起於2021年日本311大地震10週年時，由日本台灣交流協會邀請113位日本漫畫家親繪「感謝台灣」簽名板，感謝台灣各界在311震災時大力馳援，並於台灣各地巡迴展出，獲眾多好評與感動。

2022年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在台灣肆虐時，日本慷慨提供大批疫苗供台灣解燃眉之急，此善舉促成台灣120位漫畫家串聯，一同繪製「感謝日本」簽名板，回應日本的謝意與情誼，並於2022年台北國際動漫節與日本簽名板聯袂展出。

本展今天起在東京紀伊國屋書店新宿本店展出後，預定在岩手縣大槌町文化交流中心及駐日台灣文化中心（位於東京虎之門）展出。

該中心還表示，本展作品的台灣漫畫家當中有多位曾在日本獲獎或是出版作品，譬如說，阮光民老師、柯宥希（顆粒）老師分別於2020及2021年榮獲日本外務省（外交部）主辦的日本國際漫畫賞優秀獎（銀獎）；彭傑則是登上日本少年Jump的首位台灣漫畫家。3位漫畫家將參加此展在岩手縣大槌町展出的開幕活動。

這次的活動也與台灣百年老茶廠「華剛茶業」合作，以上述3位漫畫家展出的精彩創作，特別設計台灣原創漫畫限量茶包及資料夾贈送。此外，在紀伊國屋書店本店、岩手縣大槌町的兩場展出中，也將透過線上及線下活動分別贈送一組台灣虎航的台日來回機票。（編輯：黃自強）1120309

展出台日漫畫家作品的「漫畫羈絆」台日色紙展活動與華剛茶業合作，設計台灣原創漫畫限量茶包及資料夾贈送。圖為駐日代表謝長廷（右）與業者手拿茶包。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月9日

展出台日漫畫家作品的「漫畫羈絆」台日色紙展看得到日本漫畫家對於台灣在311大地震後的馳援表達感恩，也看得到台灣漫畫家對日本贈疫苗給台灣的感恩。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月9日

展出台日漫畫家作品的「漫畫羈絆」台日色紙展9日在東京開幕。自民黨青年局長鈴木憲和（左起）、駐日代表謝長廷、日台交流協會理事長谷崎泰明。謝長廷關注弘兼憲史的作品。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月9日