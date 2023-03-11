台南安平原英商德記洋行 時隔近30年將大整理

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迎接台南建城400年，台南市政府近期將對清末安平港開放通商後興建的原英商德記洋行展開外牆整理及清洗。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）迎接台南建城400年，台南市政府近期將對清末安平港開放通商後興建的原英商德記洋行展開外牆整理及清洗，這也是此棟建築近30年來首次大型整理作業。

位於台南市安平樹屋旁的原英商德記洋行，純白色階梯及迴廊讓人印象深刻，這棟1867年興建的營業廳舍，1994年曾大規模整修，但經過半甲子時光，難免又有歲月痕跡。

台南市政府文化局決定近期展開原英商德記洋行的外牆整理及清洗作業，是近30年來首次大型整理，以重現充滿歐風的浪漫空間。

文化局今天發布新聞稿指出，此次整理維護計畫，將改善外牆污損、拱頂裂縫、綠釉瓶欄杆破損、屋頂漏水及排水等，由台南市文化資產管理處、古蹟審議委員現勘及廠商試洗，以確認清除髒污、青苔或黴菌，同時保留面層白灰改善效果。

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文化局將於3月中旬搭設鷹架及施工圍籬，並特意留設對外開放通行動線，以不影響園區營運需求，且讓遊客觀賞專業匠師修繕古蹟的過程。

原英商德記洋行是清末安平港開放通商後興建的營業廳舍，當年和英商怡記、和記，美商唻記，德商東興等合稱「安平五洋行」；整體建築為具正面主樓梯、三面拱廊、木桁架及舖瓦的2層建築，造型特殊優美，已成台南安平重要地標。（編輯：郭諭儒）1120311