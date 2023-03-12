史哲走訪屏東 周春米爭取兒童探索館、美術館經費

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文化部長史哲（右）12日在屏東縣長周春米（左）陪同下前往多處藝文場館視察，兩人在屏菸1936文化基地合影留念。（屏東縣政府提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月12日

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（中央社記者林巧璉屏東縣12日電）文化部長史哲今天視察屏東大武營區、勝利星村、屏菸1936文化基地。屏東縣長周春米抓緊機會爭取中央挹注屏菸1936文化基地、兒童探索館、縣立美術館等場館的經費。

史哲對屏東近年推動歷史場域活化再利用成果高度肯定，也關心獨立書店發展。他說，文化部今年有推動實體書店發展補助，期望讓年輕人自己籌劃設計地方型的書展。周春米也認同此計畫，鼓勵年輕人勇於發揮夢想。

周春米感謝史哲到屏東關心，她說，大武營區及勝利星村的修復、屏菸1936文化基地2個重要館舍縣立美術館和運動探索館都需要中央經費支持。希望透過縣府的執行，讓大家看到中央、台灣對歷史建物的保存與活化成績。

史哲在周春米陪同下走訪多個屏東藝文場館，首站先抵達屏東市大武營區，關切上個月遭祝融的隊史館後續修復進度。

周春米表示，前行政院長蘇貞昌時已核准大武營區大部分經費，但後續還有部分細節及隊史館災損修復增加經費，文化部已在審查當中。

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屏東縣政府新聞稿指出，大武營園區保留的13棟歷史建築，文化處已啟動4期修復再利用工程，目前全數完成工程發包，首批傘具修護工廠、烘傘房預計今年暑假前完成修復。未來將結合屏東榮總與公園景觀，打造結合醫療休閒產業健康園區。

縣府表示，目前持續修復屏菸1936文化基地的倉庫成為博物館群。典藏中心工程也在進行，縣立美術館工程正在發包，運動探索館則在規劃設計階段，期望成為屏東市最具活力與文化、藝術勃發的場域。（編輯：謝雅竹）1120312