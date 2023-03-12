國父紀念館中山公園景觀改造 預定8月完工

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國立國父紀念館推出「國父逝世98週年暨國家語言推廣」系列活動，12日在西側迴廊舉辦書香入懷贈書活動，館長王蘭生（前右）到場與領書民眾合影。（國父紀念館提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）國父紀念館正在進行中山公園景觀改造工程，國父紀念館館長王蘭生今天表示，改造工程預定今年8月完工，到時候國父紀念館廣場將呈現耳目一新的面貌。

王蘭生今天在「國父逝世98週年暨國家語言推廣」系列活動中表示，每年3月12日國父逝世紀念日，國父紀念館除了舉辦向國父致敬活動之外，也會舉辦植樹節贈送樹苗及舉行紀念音樂會，希望透過書香及藝術，宣揚國父博愛的精神。

國父紀念館發布新聞資料表示，今天國父紀念館在大廳開放社會各界團體向國父銅像獻花致敬，表達對國父的追思與敬意。西側廣場舉辦「共創綠生活」贈樹苗活動，由林務局提供1500株台灣原生種杜鵑花、桂花和田代氏石斑木等花苗贈送市民，讓民眾攜回以綠美化家園。

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西側迴廊舉辦「書香入懷」贈書活動，提供歷年所出版的孫學圖書及藝術家精彩畫冊，免費提供民眾索取，種類多元豐富，包括西畫、水墨畫、書法、版畫、攝影、雕塑等，數量高達1200餘冊。

國父紀念館下午則在大廳舉辦「畫與舞集－國父逝世暨多元語言」紀念音樂會，唐氏症青年藝術家林冠廷與水墨畫家林永發教授父子聯合揮毫創作；敦煌禪舞集演出「千手伎樂」。同是歌仔戲小生演員與女歌手雙聲帶的陳禹安則帶來歌仔戲選粹及新編台灣民謠，曲風多元，陪伴民眾度過植樹節。（編輯：張雅淨）1120312