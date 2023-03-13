彭俊亨掌生美基金會 蔡嘉駿接任文策院董事長

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（中央社記者王寶兒台北13日電）台灣生活美學基金會董事會今天通過由董事彭俊亨接任董事長，原文化內容策進院董事長職務，將由文策院董事、台灣新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿接任。

文化部長史哲今天透過新聞稿表示，2名董事長分別深根藝術領域、內容產業多年，此次接任生美基金會、文策院職務，可謂「專業分工、適才適所、缺一不可」，將帶領文化藝術產業齊頭再精進。

彭俊亨曾擔任文化部政務次長、國藝會執行長、基隆市文化局長等。生美基金會則肩負首都精華區空總，以及花蓮、嘉義文創園區等籌劃定位、營運轉型及下一階段文化機構發展重任。

史哲表示，現值空總逐步收攏各方意見步入實質規劃、文創園區轉型發展的關鍵時刻，「彭俊亨所具備的經歷及視野，是生美基金會董事長的不二人選」。

史哲表示，在彭俊亨完成文策院穩定組織發展、建構完善投資環境等階段性任務後，轉任生美基金會董事長，文化部將有如再多一名政次協助藝文政策推展。

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至於新任文策院董事長蔡嘉駿，曾任東立出版社總編輯、華義國際數位娛樂執行長、韓商YNK台港區董事長、韓商Hanbit Soft台港區執行長、酷瞧新媒體執行長等。曾引領台灣選秀風潮、創下超高收視率的「星光大道」、「天團星計畫PLAN-S」等皆由其監製。

史哲認為，蔡嘉駿是相當難得熟悉多元內容產業的前瞻性、綜合性、國際性人才，「相信蔡嘉駿將是接棒帶領文策院再精進的關鍵人物」。（編輯：張雅淨）1120313