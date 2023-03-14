老七佳遭祝融石板屋修復 年輕人邊做邊學5月完工

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全台保存最完整的屏東老七佳石板屋聚落群，111年遭到祝融，燒毀一棟石板屋廚房及2座涼亭，屏東縣政府獲中央補助，由耆老帶領部落青壯年展開修復，預計5月完工。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月14日

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）全台保存最完整的屏東老七佳石板屋聚落群，去年遭到祝融，燒毀1棟石板屋廚房及2座涼亭，屏東縣政府今年獲中央補助，由耆老帶領部落青壯年展開修復，預計5月完成。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，老七佳石板屋遭燒毀的部分，修復工作2月已動工，在2名耆老陳棋福、蔡德良帶領下，讓部落年輕人邊做邊學，3月初舉辦上樑祈福儀式後，一切建築屋的主體結構相繼組立完成。

老七佳石板屋聚落文化協會理事長江美英表示，目前工程施作進度相當順利，接續將啟動最重要的主屋疊石板工程。

縣府文化處表示，修復工程預計今年5月完工，族人共同投入修復行列，從家屋修建過程，傳習珍貴傳統建築知識，更凸顯老七佳聚落在文化資產上重要的地位與價值。

縣府指出，在排灣族眼中，傳統的石板家屋，最高的樑叫作kavulungan，排灣族語有山的頂端之意，隱含著排灣族人對於房屋的崇敬與感恩之情，樑的位置不同而有不同名稱及意義，展現排灣族獨特的傳統知識與智慧。

屏東縣春日鄉老七佳石板屋是排灣族群保存最完整的石板屋部落，近年有部份部落族人經常回到山上整建自己家園，現有50幢完整石板屋。（編輯：陳仁華）1120314