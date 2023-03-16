綾波零等身模型 4月登新世紀福音戰士展

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日本「新世紀福音戰士展VISUAL WORKS」特展4月將移師台北展出，特展展區以「章節」呈現，包含「綾波零（暫稱）」等身大模型、貫穿整部作品的初號機及長達3公尺的朗基努斯之槍模型，都會在此區現身。（曼迪傳播提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月16日

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（中央社記者王寶兒台北16日電）日本「新世紀福音戰士展VISUAL WORKS」將在4月移師台北展出，逾300件的新劇場版設定資料、全彩插畫等展品中，模型備受矚目，包含角色「綾波零」等身模型及3米的朗基努斯之槍模型等。

「新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS」由新世紀福音戰士版權管理方GroundWorks授權、曼迪傳播主辦。電視動畫「新世紀福音戰士EVANGELION」自1995年開播，另外有長篇動畫電影「新世紀福音戰士新劇場版」四部曲。

曼迪傳播今天發布新聞稿表示，特展展區以「章節」呈現，「第一章 新世紀福音戰士的設定」展示在動畫製作前期階段，各作畫人員進行繪製時參考用的角色服裝及機體的高品質設定資料。「綾波零（暫稱）」等身大模型、貫穿整部作品的初號機及長達3米的朗基努斯之槍模型，也會在此區現身。

「第二章 劇場區」則可欣賞到影片until You come to me，該影片是Studio Khara與營運NICONICO動畫的DWANGO公司，在2014年開展的共同企劃Japan Anima（tor）'s Exhibition中，由動畫師平松禎史、串田達也搭配作曲家鷺巢詩郎的音樂所製作，影片雖沒有台詞卻能激起神秘氛圍。

在「第三章 原畫中的新世紀福音戰士」中，將展出由動畫師手工繪製約230幅新劇場版的複製原畫，還有深受動漫迷喜愛的「使徒」設定。

「新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS」將在4月22日於台北新光三越信義新天地A11 6樓展出至6月13日。（編輯：龍柏安）1120316