台語講天文獲傑出貢獻獎 蔡安理規劃教材出書

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（中央社記者張若瑤台北17日電）天文學家蔡安理為建台語學術詞彙庫，每天翻譯一篇NASA旗下網站文章，因而受邀到台師大開「台語天文課」，2月獲頒「推廣本土語言傑出貢獻獎」。蔡安理錄製中央社Podcast「空中小客廳」表示，她規劃將課堂教材出書。

「我阿公阿媽說，國語才是外語。」1970年代三代同堂的家庭日常中，交雜著日語、台語和國語的火花，那是時代的烙印。在蔡安理的記憶裡，阿公阿媽講秘密用日語，和家人溝通用台語，從未說過國語，「現在應該稱為華語」。

家門之外，校園是孩子生命中最主要的社交與學習場域，蔡安理卻在那裡差點遺失自己的聲音，「被小學老師制止講台語後，我發憤圖強拿了一張愛用國語獎狀，說話還刻意字正腔圓」。

這種狀態維持到高中，直到蔡安理和阿媽聊天被嫌講話「離離落落」，父親才提醒了一句「台灣人要會說台語啦」自此，蔡安理恢復在家裡只講台語的習慣，「如果不這樣做，外面幾乎沒有人能和我對話」。

不過，內心淡淡的憂愁，很快被隨之而來的升學壓力沖淡，小時候喜歡海豚的蔡安理，高中唸第三類組，「最早跟我有淵源的不是地球科學」，沒考上憧憬的動物系，她選擇同屬生物領域的園藝系，「我的組別叫景觀造園，每個月必須畫一個類似公園的設計案，只要靠近截稿期，就睡在學校造園館」。日夜顛倒的模式，讓蔡安理打定主意，這輩子不做相關工作。

為了彌補內心遺憾，蔡安理選修動物系課程，還去台灣大學海洋所打工，然而對宇宙萬物皆好奇的她，卻是因科博館前館長孫維新的一堂通識課「認識星空」，才毅然決然投入天文學領域。

拿到中央大學天文所碩士學位後，蔡安理進中研院天文所當助理，她始終熱衷學習與本業無關的知識，「天文學像浮在空中，和社會沒有直接關係，我還是想知道人世間在做什麼？」

笑稱自己是「雜學」的人，什麼都想摸一點，在接觸文學與文化類課程後，她特地到三重找老師學台語，「那時候教彙音寶鑑的8音聲調，還不知道有羅馬拼音可以用。」自此，蔡安理慢慢累積書寫與閱讀台語的能力。幾年後，她繼續到台灣師範大學地球科學系攻讀博士學位。

當時，從香港來台灣清華大學任教的江國興教授問蔡安理：「香港的老師上課都說廣東話，為什麼台灣沒人用台語教書？」那是她意識到天文學可以和台語結合的源頭。不過，只要一想到專有名詞的翻譯，蔡安理就頭痛，「台灣從日語的環境，直接跳轉到華語場域，完全沒有台語新詞發展的空間」。於是，這個想法在她2018年去波蘭做博士後研究時，又暫時被擱置了。

波蘭曾經滅亡100多年，語言卻從未消失，她與當地人互動時發現，同樣是說波蘭語，卻會因地域不同而有各種腔調，「這和台語有南北腔一樣」。

對歐洲不了解時，蔡安理一度誤解大部分民眾都使用英語或德語，後來發現歐盟國家彼此交流頻繁，幾乎每個人都會講3、4種語言，「在公視的戲劇斯卡羅中，那個年代的台灣人，與不同族群做生意時，同樣具備隨意切換好幾種語言的能力，這才是台灣現在應該發展出的模樣」。

懷抱著嘆息與感傷，蔡安理在2019年回到台灣，在捷運經歷了改變命運的一刻。當時她正用台語和家人講電話，對面座位上有位約4歲的小女孩忽然扯了扯身旁母親的衣角提出質疑：「媽媽，她在講什麼語言啊？」這句話簡直是晴天霹靂，「台灣的孩子，竟然連台語都聽不出來！」蔡安理下定決心，要克服「無新詞可用」的困境，結合自己的天文學專業，用台語做科學教育。

如果要在課堂教學，必須通過「閩南語語言能力認證」，蔡安理為此二度拜師，還把市面上所有的參考書都買回家，花了1個半月用盡全力準備2020年底的考試，它的級別從低到高有A、B、C三種等級，包括A1基礎級與A2初級、B1中級與B2中高級、C1高級與C2專業級，「我原本目標是在中學教書的B2級，沒想到拿了C2級」。

考到證照又獲得美國國家航空暨太空總署（NASA）授權後，蔡安理於2020年底即刻著手每天用台語翻譯一篇NASA旗下「每日一天文圖」網站（APOD）的文章，先架設部落格擺放內容，後來也張貼在「逐工一幅天文圖」的臉書粉專上，還邀請曾為陳柏惟製作立委競選歌曲的噴火器樂團主唱林進錕，開Podcast節目用台語唸出這些文章，教大家怎麼說。

1年多後，台灣師範大學地科系助理教授李悅寧開口問蔡安理，「有沒有興趣用台語來教大家天文學？」她想都沒想就答應了，「我聽過一種論調，認為台語是比較低等的語言，無法用來講科學，我想直接證明給這些人看，讓他們閉嘴」。

蔡安理的堅持與熱情，讓2020年3月為期4週的講座後來衍生成同年9月的一學期課程，並持續在今年9月成為地科系選修課，她用行動證明了語言只要能正常使用，可以用來描述任何領域的事情，沒有誰比較高貴的差異。

上個月才剛獲教育部頒發「推廣本土語言傑出貢獻獎」個人獎，蔡安理和李悅寧討論後，給自己設定了3個目標：「近期將先著手以童書繪本模式，用台語簡單介紹天上的星體，然後慢慢整理已翻譯過的專有名詞出版實用辭彙書，未來希望能把目前上課的資料寫成教科書。」

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「彙音寶鑑」的8個聲調「滾滾滾滾滾滾滾滾」怎麼唸？它又與教育部的系統有何不同？除了聽與說外，寫文章時，該用「漢字」還是「羅馬字」？這些內容將在今天「空中小客廳」（https://reurl.cc/eXzg2L）播出，或可上中央社YouTube觀看影音專訪精采畫面（https://youtu.be/8jpn_a2LQ_I）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，還推出由作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」，於每月的第1個週六上架。1120317