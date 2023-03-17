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文策院新任董事長交接 史哲期許壯大台灣文化內容

2023/3/17 18:28
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（中央社記者邱祖胤台北17日電）文化內容策進院今天舉行新舊任董事長交接儀式，第2屆董事長彭俊亨與新任董事長蔡嘉駿進行交接，並由文化部長史哲擔任監交人，史哲期許文策院持續為推動文化內容產業進步而努力，壯大台灣文化內容。

文化部影視及流行音樂產業局長徐宜君、科文双融投資顧問公司執行長黃宛華、國際藝評人協會台灣分會理事謝佩霓等人都出席典禮。

文化部長史哲致詞時表示，他一上任即密集聽取文創司、影視司、影視局、文策院等單位彙報，藉此整合資源、打團隊戰，期待從創作端到應用端及產業化都能獲得協助，並期許文策院能發揮行政法人的彈性，主動積極服務產業、強化溝通。希望藉重新任董事長蔡嘉駿的產業經驗，使資本市場足以支撐文化內容產業化。

彭俊亨致詞時表示，他很高興看到文策院穩定成長，透過各項業務，回應業界需求，並感謝文策院同仁的努力。

蔡嘉駿致詞時表示，台灣的市場很難依靠單打獨鬥，需要大家努力團結，未來他將透過「資本化」與「國際化」兩大方向來推動業務，希望未來幾年之內，台灣的文化內容產業能夠更好。

交接儀式中，史哲為新任董事長蔡嘉駿頒發聘函，蔡嘉駿也從彭俊亨手中接下印信，象徵文策院新的開始，會後史哲與新舊任董事長共同合影留念。（編輯：陳政偉）1120317

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