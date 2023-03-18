國分直一與台南 3/22台灣文獻講座報名

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（中央社記者張榮祥台南18日電）南市文化局22日下午在台南市圖舉辦「112年台灣文獻講座─國分直一與台南」。邀請對國分直一有深入研究的成大考古學研究所教授劉益昌，主講這位戰後初期台灣唯一的考古學者。

台南市政府文化局今天新聞稿表示，有「不是灣生的灣生」之稱的日本學者國分直一，在台灣啟蒙，回日本接受大學教育後，又回到台灣任教，在台灣考古及人類學上有重大貢獻。

為了讓更多人知道這位1908年出生日本東京的日本學者，對台南的深刻淵源與深厚情感。22日下午2時在台南圖書館新總館6樓拾光講堂的講座，報名網址：https://www.th.gov.tw/signup/

文化局為保存與紀錄前輩研究者對台南研究貢獻，出版「台南研究先驅」系列專書。「國分直一與台南－不是灣生的灣生」一書即邀請國立成功大學考古學研究所教授劉益昌執筆，此書榮獲「111年國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊優等獎」。

文化局資料，國分直一因父親工作派駐台灣，幼年乃至青年的求學及生活都在這座島嶼上，他是日治末期到戰後初年在台灣進行考古教學工作的第1人，也是戰後初期台灣唯一的考古學者。國分直一曾任教台灣大學，造就許多歷史學、民俗學以及考古學研究人才，對建立以台灣為主體的史學及民俗考古影響甚鉅。

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國分直一就讀台北高校時期受學長鹿野忠雄影響，開啟以台南為中心的南部地區歷史、民俗、平埔族、考古學等方面學術調查。有關台南研究著作豐富、重要且具開創性，尤其以西拉雅平埔族研究集結成的「祀壺村：台灣民俗誌」，是一部對西拉雅宗教儀禮研究的開創與典範性著作。

奠基於台南與台灣研究基礎，1949年回到日本的國分直一以本州西端、九州、琉球為核心，擴及包含台灣、朝鮮半島以及中國東海岸在內的環東海區域，建構以環東海域民族文化圈構成的大視野研究，企圖解釋日本人群與文化來源，其學說在他去世後被稱為「國分學」。（編輯：孫承武）1120318