小提琴家陳銳攜手班貝格交響樂團 帶來2首協奏曲

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）小提琴家陳銳返台，將與德國班貝格交響樂團合作3場音樂會，分別帶來孟德爾頌及布魯赫的2首小提琴協奏曲，其中孟德爾頌「小提琴協奏曲」，將會在這次巡演後暫時「封曲」。

陳銳今天接受媒體訪問時表示，這兩首作品都是跟他很多年，過去太多樂團「吃好道相報」，都指名要孟德爾頌「小提琴協奏曲」這首作品，這也是他拿到曼紐因國際小提琴大賽首獎作品，「我認為一首樂曲要演奏得好，需要生活的經驗，希望有時間、空間與這首樂曲保持距離，才會有更多收穫」。

陳銳說，希望這首樂曲可以放個5、6年再來演出，「樂曲像鏡子，這些不會變，會變的是我」。

陳銳表示，14歲時他演奏布魯赫「小提琴協奏曲」，「老師那時叫我先不要練，我覺得有點沮喪」。後來進了寇帝斯音樂院，師事亞倫‧羅桑（Aaron Rosand），「老師也叫我一首樂曲練兩週就換一首，我長大才明白」。

陳銳說，要演奏得好，除了要有人生的歷練，也要有音樂上的歷練，才會成長，把這份成長帶到樂曲中，就會有不同的收穫，「我希望能夠繼續冒險，學習更多新的曲目，之後再回來演奏孟德爾頌『小提琴協奏曲』，一定會有不同的表現」。

這次與班貝格交響樂團（Bamberg Symphony）合作，陳銳表示，這個樂團音色非常厚實，充滿穿透力，「就像頂級好茶一樣，喝起來很自然而然會滲透到身體每一個部位，班貝格交響樂團的聲音正是如此」。

陳銳這次將帶著已故小提琴家海飛茲（Jascha Heifetz）曾擁有的史特拉底瓦里名琴「海豚」訪台，這把名琴製造於1714年，更早曾由小提琴名家姚阿幸（Joseph Joachim）演奏，後來由日本音樂基金會（Nippon Music Foundation）出資買下。陳銳說，這把琴就像公主，「我得想辦法將她融化才能駕馭」。

陳銳為了演奏這把琴，握弓的方式做了調整，在施力時多一點重量，讓弓與弦產生反應，北中南3場音樂會將可以感受陳銳與名琴「海豚」的精采融合。

巴哈靈感音樂文化協會理事長梁秀玲表示，班貝格交響樂團特殊醇厚偏暗的音色，一直是樂團的特色，班貝格市早在神聖羅馬帝國時期就是主教與皇帝的駐地，這種高貴氣質影響了千年之後的班貝格交響樂團，展現典雅的風範。

樂團首席指揮胡薩（Jakub Hrusa）身經百戰，曾指揮柏林愛樂及維也納愛樂等世界頂尖樂團，最近更帶領班貝格交響樂團勇奪2022年國際古典音樂大獎（ICMA）的年度交響樂大獎，這次訪台與好友陳銳同台，預料將可擦出精彩的音樂火花。

班貝格交響樂團與陳銳亞洲巡迴3月21日及22日在台北國家音樂廳，25日在高雄衛武營音樂廳演出。（編輯：管中維）1120320