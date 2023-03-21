謝仕淵寫「坐南朝海」 7年出海50趟尋找家之味

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（中央社記者邱祖胤台北21日電）美食之旅不必快閃打卡，跟著達人腳步尋找「家之味」，更能吃出特別滋味，學者、前台灣歷史博物館副館長謝仕淵，7年「出海」50趟、從本島吃到離島，近期完成「坐南朝海」一書。

謝仕淵在書序中表示，他生活於台南，「坐南」就是站在台南的土地上，品嘗與書寫生活日常滋味；他在7年之間往來金門、馬祖與澎湖超過50趟，累積許多島嶼風土與人文味覺體驗，「朝海」書寫。「坐南」、「朝海」構成本書。

「坐南朝海」是謝仕淵對南部與島嶼的食記書寫，但也提供了一種生活視角，看見那些不那麼被翻桌率、致力於標榜品味、如魔術般的烹飪技法、甚或獵求奇珍異材等價值影響的飲食生活。謝仕淵表示，書裡面寫的食物他甚至無法保證樣樣好吃，但一定飽含人生滋味以及可「索引」的文化紋理。這本書帶有「家之味」的眼光，是他40幾年人生「家學練功」的成果集。

全書分為關於台菜這件事、食物的歷史記憶與鄉愁、百味風土材、海味食堂等4個篇章。其中「關於台菜這件事」，尋訪台南大廚如阿潔師、加丁師、大頭師、阿仲師、阿勇師，以及著名餐廳食堂滋味的脈絡；「食物的歷史記憶與鄉愁」盤點台南庶民美食，從尋常的肉粽、菜粽、福州麵到一杯咖啡，引人回味。

「百味風土材」則從台南出發兼跨出府城，記載在地食材、味道與好吃的祕訣，從台南各處的年肉湯、蝦仁肉圓、玉井芒果，到苗栗、彰化的肉圓，乃至尋常的鍋貼，都帶著特殊人情與記憶。

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「海味食堂」觸及澎湖、金門、馬祖，帶領讀者品嘗海味集成的紫菜炒冬粉，小卷、木蝦與木雕的漁村技藝，或在秋天吃土魠魚；或是到金門嘗老灶香味的鹹粿，冷凍蹄膀與炒滷味，到馬祖吃魚丸、油漬淡菜，以及老酒美食。

謝仕淵為國立台灣師範大學歷史研究所博士，現為國立成功大學歷史學系副教授，曾任國立台灣歷史博物館副館長，他的書寫與研究「在運動、物質與食物構成的世界中，一方面享受人生，同時分析社會」，並印證快樂生活與嚴肅研究也能共處交會，著有「新版臺灣棒球一百年」、「府城一味」等書。（編輯：李亨山）1120321