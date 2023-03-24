台南6廟埕戲曲4月開演 重溫廟口熱鬧看戲回憶

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（中央社記者張榮祥台南24日電）國立傳統藝術中心和台南市政府攜手，預定4月至8月間安排不同表演團體在台南6間宮廟廟埕登台，帶來歌仔戲、布袋戲等多元戲劇演出，讓人重溫往昔齊聚廟口熱鬧看戲的回憶。

台南市長黃偉哲今天宣布，台南6間廟埕將開演精采戲曲，由國立傳統藝術中心與台南市政府文化局攜手合作，內容涵蓋東方和西方經典名著改編的傳奇故事。

黃偉哲表示，台南市推廣傳統藝術，讓更多人看見傳統表演藝術精采，勾起年輕回憶，且讓更多年輕人了解傳統藝術的精妙，開枝散葉、生根發芽。。

台南市政府新聞稿指出，台南廟埕演出共6場次，都安排晚上7時開演。分別是4月1日在下營上帝廟由大地華園劇團主演「獅子王」；5月20日在麻豆代天府由鴻明歌劇團主演「血親冤仇路」。

6月3日在蘇厝第一代天府真護宮由陳麗香歌仔戲團主演「包公會國母」；6月3日在開台天后宮由繡花園戲劇團主演「南朝劉寄奴-月正雲端」；6月10日在學甲慈濟宮由小飛霞歌劇團主演「手足情」；8月26日在仁壽宮由義興閣掌中劇團主演「GG冒險野郎」。（編輯：孫承武）1120324