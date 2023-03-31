在地藝術打造彰化城市慶典 「走跳獸」萌樣出擊

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彰化在地青年團隊「白色方塊工作室」與彰化縣懷抱教育文化協會籌辦「2023走跳藝術祭」，4月即將登場，以藝術為主軸，打造160隻「走跳獸」藏身大街小巷，邀請民眾跟著這些可愛萌獸，一同探索彰化舊城區。中央社記者謝佳璋攝 112年3月31日

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（中央社記者黃鈺嵐台北31日電）迎接彰化建縣300年，地方創生團體籌辦走跳藝術祭4月登場，打造藏身在彰化市區各角落的超萌「走跳獸」，帶領大家一同探索彰化人文歷史與在地風情。

彰化在地青年團隊「白色方塊工作室」曾主辦2018兒童走跳藝術祭，今年則與彰化縣懷抱教育文化協會籌辦「2023走跳藝術祭」，為迎來300歲生日的彰化縣打造一場城市慶典，以藝術為主軸，邀請民眾一同探索彰化舊城區的美好。

西元1723年彰化建縣，當時恰好與2023年一樣為兔年，也讓今年藝術祭亮點、「城市顯影計畫」擇定以兔子為主視覺，邀請8名藝術家、100名學生攜手創作，打造160隻「走跳獸」，造型以肉圓、爌肉飯、鐵道、文學、廟宇、建築、伴手禮、吃巧、吃飽、生活有滋味10大意象設計，每隻「走跳獸」皆是獨一無二、無法復刻的存在。

有了2018年的經驗，今年活動更加強調藝術與街區融合，選擇將約一個巴掌大的「走跳獸」放在人們日常場景中，包含火車站、特色建築、觀光景點、小吃店家等處，都有機會與「走跳獸」來場浪漫的不期而遇。

也是這樣跳脫固定展區、保持距離的傳統展覽模式，讓原應「遠觀」的藝術品幾乎與民眾零距離，化身為平淡生活風景中的彩蛋驚喜。

懷抱教育文化協會理事長王雅玲說，許多人平常的生活就是日復一日的「點對點」，從家裡到公司、從公司到家裡，去慣了的便當店或巷口的超商等，這次藝術祭盼透過在習以為常的街道中放入一點不一樣，吸引人們跳脫框架、探索這座城市更多美麗。

藝術祭總監黃書萍表示，這場活動本身就是一種在地實踐的社會實驗，「走跳獸」在安裝期間已獲得不少人關注，儘管戶外展品有遺失、自然或人為損壞的風險，他們仍期盼以藝術擾動街區，讓人們自主摸索與藝術互動的最佳距離。

不過，位於彰邑關帝廟及彰化車站的「走跳獸」仍在藝術祭開展前傳出失蹤訊息，目前尚未尋獲。黃書萍說，希望誤拿或拾獲展品的民眾能儘速將「走跳獸」送回，好讓更多人能欣賞它們的萌樣，她也呼籲大家共同守護這群可愛的孩子，只用眼睛或鏡頭捕捉萌獸身影，不觸摸、不帶走。

2023走跳藝術祭4月1日起至5月12日在彰化市區登場，4月8日於孔廟舉辦開幕活動。（編輯：唐聲揚）1120331

2023彰化走跳藝術祭推動城市顯影計畫，擇定以兔子為主視覺，邀請藝術家攜手學生打造160隻「走跳獸」，在彰化市區車站、特色建築、觀光景點、小吃店家等處展出，等待民眾前往發現，一旁QR Code也提供語音導覽資訊。中央社記者謝佳璋攝 112年3月31日

「2023走跳藝術祭」4月1日起將在彰化市區正式登場，160隻戶外藝術展品「走跳獸」遍布舊城區各角落，等待民眾探索發覺。圖為31日在地走讀活動帶領民眾一同尋找「走跳獸」身影。中央社記者謝佳璋攝 112年3月31日

西元1723年彰化建縣，當時恰好與2023年一樣為兔年，2023彰化走跳藝術祭也以兔子為主視覺，邀請藝術家與學生攜手打造160隻「走跳獸」，造型以肉圓、爌肉飯、鐵道、文學、廟宇、建築、伴手禮、吃巧、吃飽、生活有滋味10大意象進行設計，每隻「走跳獸」皆是獨一無二、無法復刻的存在。圖為「走跳獸」原型。中央社記者謝佳璋攝 112年3月31日