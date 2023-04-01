台美團隊攜手共製 「囍宴」音樂劇啟動新版製作

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）李安經典電影「囍宴」音樂劇宣布啟動新版製作，由楊呈偉擔任藝術總監，邀請美國百老匯知名導演戈登‧格林伯格擔任總導演，高規格啟動台美國際共製。

華文音樂劇公司發布新聞稿表示，這次製作是少數由美國百老匯編創團隊為核心、台灣音樂劇專業工作團隊共同合作的國際級音樂劇，期待為國內及全球觀眾帶來不同的音樂劇新視野。

擔任總導演的百老匯導演戈登‧格林伯格（Gordon Greenberg）曾執導「紅男綠女」（Guys and Dolls）、「假日酒店」（Holiday Inn）等國際知名音樂劇，並獲美國外圈劇評人獎（Outer Critics Circle Award）以及英國戲劇界最高榮譽奧利佛獎（Oliver Awards）等眾多獎項

戈登‧格林伯格最新作品「成功的秘密」改編並執導1987年同名電影喜劇「成功的秘密」，由環球影業授權改編的百老匯音樂劇，2020年3月在百老匯首演，但因COVID-19疫情緣故，原定演到3月底，但因百老匯全部劇院都關閉熄燈緣故，3月12日提早落幕，但不減戈登‧格林伯格聲譽。

「囍宴」音樂劇改編導演李安1993年的同名經典電影，音樂劇初始創作首演於2003年，由台裔美籍百老匯演員楊呈偉（Welly Yang）與美國東尼獎劇作家布萊恩·約克（Brian Yorkey）共同發展劇本與作詞，作曲家伍迪‧朴（Woody Pak）作曲，點出華人家庭倫理觀點與同性之愛等議題，深獲注目。

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華文音樂劇執行長郭柏毅表示，看好經典作品的魅力，目前由華文音樂劇公司與音樂劇主創團隊取得合作，將在原版基礎上進行新版本的再創作，預計2024年在台灣進行首演。郭柏毅說，新版本將以英文及中文演出，台灣音樂劇導演曾慧誠將會參與主創。

「囍宴」音樂劇即將展開選角工作，從劇中男主角高偉同、女主角顧威威到歌隊都開放甄選，預計5月28日至29日在台北表演藝術中心進行現場甄選。除此之外，華文音樂劇公司將先舉行「囍宴」音樂劇演唱會，6月23日至24日在台北表演藝術中心球劇場演唱。（編輯：李亨山）1120401