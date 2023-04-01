地方創生藝術祭開跑 跟走跳獸玩遍彰化舊城區

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（中央社記者黃鈺嵐台北1日電）彰化在地團隊籌辦2023走跳藝術祭今天正式開跑，160隻「走跳獸」隱身彰化市區大街小巷，用可愛身影帶領眾人了解在地好吃、好玩、好風景。

2023走跳藝術祭由地方創生青年團隊「白色方塊工作室」攜手彰化縣懷抱教育文化協會主辦，其中「城市顯影計畫」藉由藝術裝置「走跳獸」戶外展出，盼吸引人群實地探訪彰化舊城區，感受在地生活味。

藝術祭活動總監黃書萍表示，彰化自西元1723年建縣至今300年，當年彰化縣誕生時正好也是兔年，於是便有了今年活動最大亮點「走跳獸」的出現，以兔子為原型，加上藝術家及學生創意發揮，160隻類兔子的可愛萌獸就此誕生。

160隻作品由8名藝術家與在地國小、國中、高中學生攜手共創，黃書萍指出，國小學童的作品以飲食為主題，國、高中生創作以鐵道為主，藝術家作品則涵蓋肉圓、爌肉飯、鐵道、文學、廟宇、建築、伴手禮、吃巧、吃飽、生活有滋味10大意象，旨在透過藝術詮釋彰化生活樣貌。

「走跳獸」造型各異，有些只露出可愛的屁股像在掙扎著爬進哪兒、或是躲在肉圓中展露好奇目光，又或者大咧咧站在轉角對著你笑；它們可能站在攤販餐車上頭，也可能隱身在景點旁的草坪，或是紅磚牆的某一角、台鐵月台某處柱子上等，遍布彰化市區大街小巷，讓人隨時都可能「轉角遇到愛」。

黃書萍說，「走跳獸」散布在彰化舊城區110處，期待民眾在尋找它們的同時，也能藉由「走跳獸」發掘以往未曾留意的美景、美食等彰化各式美好之處。

為了搭配這些神出鬼沒的「走跳獸」，藝術祭也規劃3條數位走讀路線，分為站前區、中心區、東門外，並推出「尋找走跳獸」Line集章活動，只要尋獲指定「走跳獸」集滿8點，就能獲得限定小禮物。

2023彰化走跳藝術祭1日熱鬧開跑，今年特別邀請藝術家率領在地學子打造160隻超萌「走跳獸」，於戶外110處展出，主辦單位也推出走跳獸全圖鑑，以報紙形式販售，歡迎民眾按圖索驥尋找「走跳獸」。中央社記者謝佳璋攝 112年4月1日

除靜態展出，走跳藝術祭也推出「開門計畫」，安排3場藝文表演，分別請來沙丁龐客劇團、台北曲藝團及新生一號劇團擔綱演出。

黃書萍表示，希望藉由活動打開人們與藝術、與彰化連結的那道門，因此定名開門計畫，歡迎在地、非在地的所有朋友都能經由藝術這個媒介來到彰化、感受彰化。

重頭戲「走跳開幕日」4月8日將在彰化孔廟盛大展開，由沙丁龐客劇團率先演出，周邊並有馬戲藝術家及市集展演，適合親子同遊；同時為歡慶彰化建縣300年，當天將安排神秘小儀式，邀請民眾一塊祝福彰化生日快樂。

2023走跳藝術祭即日起在彰化市區展出，展期至5月12日。（編輯：李亨山）1120401

2023彰化走跳藝術祭由地方創生青年團隊「白色方塊工作室」攜手彰化縣懷抱教育文化協會主辦，1日開跑，藝術祭總監黃書萍表示，活動亮點「走跳獸」散布在舊城區110處，期待民眾在尋找它們的同時，也能藉由「走跳獸」發掘以往未曾留意的美景、美食等彰化各式美好之處。中央社記者謝佳璋攝 112年4月1日

2023彰化走跳藝術祭1日起正式開跑，160隻超萌「走跳獸」隱身舊城區巷弄、店家、景點共110處，型態各異，以超萌姿態等待旅人來尋蹤。中央社記者謝佳璋攝 112年4月1日

2023彰化走跳藝術祭1日開跑，160隻「走跳獸」由藝術家及在地國小到高中學生攜手創作，藏身舊城區110處展示，讓藝術融入日常生活場景中。圖為隱身在1895八卦山抗日保台史蹟館一隅的作品「塊桃」中央社記者謝佳璋攝 112年4月1日