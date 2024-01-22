李康生杜篤之等人指國際合作投資2.0不透明 文策院將辦說明會

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（中央社記者王心妤、王寶兒台北22日電）影視業界創作者今天發布聲明，指文策院國際合作投資專案計畫2.0不透明，且未與業界討論配套措施，已造成國內與國際影人擔心。文策院指出，將舉行說明會溝通。

文策院19日公告推出「國際合作投資方案2.0」（TICP 2.0），未來申請的專案須具備台灣元素、國際合資或合製、國際通路等3要素，並經過投資評估審議程序。

方案升級重點，包含提高原30%的投資比例至最高49%，取消30萬美元的單一案件投資上限，相較原方案投資較多中小型非商業電影，未來可投資更多商業片、紀錄片等多元類型且具市場潛力的影視作品。

金馬影帝李康生、監製李耀華、音效師杜篤之、剪接廖慶松等創作人今天連署發布聲明，內容指出文策院2020年下旬開始啟動「國際合資合製最後一桶金激勵方案」並逐步改良成為現今的「國際合作投資專案計畫」，讓台灣影視圈累積國際實力。

聲明表示，去年底開始，文策院曾在國際媒體報導中表示「國際合作投資專案計畫」將被暫停甚至取消，之後在官方臉書（Facebook）公告國際合作投資專案計畫是要「優化、加碼、升級」，而原本的國際合作投資專案計畫1.0去年12月已經不開放申請，這1個月內詢問文策院，僅獲得國發基金申請文件，截至19日仍未公告新版申請辦法、審核流程標準等細節。

聲明並提出3點訴求，第一點為文策院應該與業界針對「國際合作投資方案2.0」進行公開討論；第2點為2.0方案未公開說明前，原先的投資計畫應該持續適用，且不得惡意對合合資格的案件不予受理、審核；第3點指在未來政策轉面應該公開透明並與業界溝通，維持足夠配套措施能保護影視產業生態健康穩定。

文策院今天向中央社記者表示，為推動台灣影視產業的國際化發展，文策院已於19日公布「國際合作投資方案2.0」（TICP 2.0），新方案增加投資資源，業者可根據自身需求或預算，選擇適合方案遞件。方案優化過程中，文策院亦持續收到業界的申請，也未停止審議，過程均合法合規。

為讓業界充分理解新方案，文策院也將舉行說明會，目前正邀約業者中，針對業界疑惑進行溝通。（編輯：戴光育）1130122