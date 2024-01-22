回應監察院糾正 文化部將展開公共藝術制度修法

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（中央社記者王寶兒台北22日電）監察院今天提案糾正文化部，指出公共藝術總設置經費已逾新台幣百億元，卻疑由少數代辦壟斷，文化部嚴重違失。文化部表示，已陸續進行改善，並將展開最大規模公共藝術制度修法。

監察院今天表示，公共藝術推動25年，總設置經費已逾百億元，卻疑由少數代辦壟斷，文化部未積極覈實建置專家學者名單、將違規廠商及委員列入採購黑名單及除名，嚴重違失。監察院教育及文化委員會將把具體檢舉案例函請法務部轉相關檢察機關辦理。

文化部發布新聞稿表示，公共藝術推動至今已30年，雖然持續順應整體環境趨勢調整法令及相關制度，但作為一個台灣少見執行最久的公共政策，仍免除不了錯綜複雜的問題產生。

為徹底回應及解決各界對於公共藝術相關質疑及建議，文化部於去年11月起廣邀公共藝術領域專家學者、藝術家、策劃單位、興辦機關等，針對代辦、法令規範、執行樣態、人才培育、維護管理、基金運用等層面進行全面檢視及討論，期盼透過廣泛討論的諮詢會議，凝聚解決作法及未來發展方向。

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針對不涉及修法層次的相關問題，文化部表示，已立即進行改善，如監察院糾正案中指出，「文化部專家學者資料庫中委員僅366人，專業層面分布不均且多年未新增」。對此，文化部已著手重新檢視、調整委員資料庫，除適才分類，也廣邀各界推薦適合人選，擴展參與層面。

至於監委所提有不肖業者以不正手法取得標案、壟斷市場等違法行為，除已進行司法調查外，文化部也已要求代辦公司資訊應於設置計畫書及徵選簡章中明白揭露，有效遏止壟斷行為。（編輯：張雅淨）1130122