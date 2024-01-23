朱宗慶打擊樂團哲學入樂 演出反思自我持續成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北23日電）朱宗慶打擊樂團2024第一季音樂會「駱駝．獅子．嬰兒」將從2月起登場，今年引用哲學家尼采的「精神三變論」為題，樂團史上最多人數20名成員同台演出，展現打擊樂團的反思與持續成長。

朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶今天在記者會表示，「駱駝、獅子、嬰兒」與樂團發展特別契合，無論是揮灑汗水耕耘的「駱駝」，邁向王者的「獅子」，到回歸初心、追尋純粹自由的「嬰兒」階段，音樂會彷彿以樂音展現了朱宗慶打擊樂團從開疆闢土、百花齊放到回歸初心的多元榮景。

朱宗慶分享，這場音樂會作為「邁向朱團2.0」計畫的首場，展現樂團成立30多年來與擊樂環境的相呼應。朱宗慶說，創立時他就期待樂團要能「立足台灣，放眼世界」，現在已經可以自豪地說，在打擊樂領域「世界就是台灣，台灣就是世界」。

這次演出，朱宗慶打擊樂團將4個世代團員打散，用不同組合演出小型重奏曲目外，也將演出雷明頓（Jacob Remington）的「祢的國度來臨」以及沃克（Clif Walker）的「三的法則」，這是少見寫給大型打擊樂團編制的樂作。

音樂會2首首演之作，一首是駐團作曲家洪千惠改編馬水龍的「台灣組曲」，將鋼琴改編成打擊樂演奏，蘊含洪千惠對馬水龍的懷念與敬意。朱宗慶表示，馬水龍對朱團發展具有關鍵貢獻，「他曾說要為樂團寫曲，雖然終究未能實現，但這首改編創作曲，可以感受馬老師的創作建構在傳統音樂之上的用心。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱宗慶打擊樂團助理藝術總監盧煥韋表示，他創作的「融」因為疫情影響，延到這次才正式首演。盧煥韋說，原本把多項風格、不同樂器材質緊密接合在一起，試圖挑戰觀眾的既有認知；但經歷疫情後，「融」這個概念似乎變得更加重要，「我改變原本明顯的樂種區別，讓樂曲更為交『融』。」

朱宗慶打擊樂團第一季音樂會「駱駝．獅子．嬰兒」將於2月29日在台中國家歌劇院，3月4日在台北國家音樂廳，3月29日在高雄衛武營音樂廳演出。（編輯：張雅淨）1130123