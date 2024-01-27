台南大南門碑林遭潑不明溶液 警初判1女子犯案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市大南門碑林昨晚被發現遭人潑灑不明溶液，連同8件一般古物共62件石碑無一倖免，警方已掌握涉案對象，初判是1名女子犯案，全力偵辦中。

台南市中西區著名景點大南門碑林，昨晚被發現遭人潑灑不明溶液，文化局今天現勘，初判不明溶液附著在石碑表層，造成碑體色差並有結晶現象，碑體未受損。

台南市警局第二分局獲報後成立專案小組，初步調查顯示，涉案者是1名女子，犯案時間是1月7日，但這名女子犯案時步行到場，全身包覆，頭戴帽子及口罩，身分不易追查。

警方表示，將全力查緝及了解犯案動機，並將依違反文化資產保存法第103條及毀損公物等罪嫌送辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市大南門碑林1935年（日治昭和10年）起陸續從台南各處蒐集陳列，石碑年份從清代至近代，包括紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑及示告碑等類別，蘊藏史料文化價值。

大南門碑林中有8件石碑經文化資產保存法審議登錄為一般古物，分別是「改建臺灣府城碑記」、「護理臺澎兵備道臺灣府正堂蔣德政碑」、「風神廟接官亭暨石坊圖」、「恭修萬壽宮碑記」、「萬壽宮圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」及「嚴禁錮婢不嫁碑記」。（編輯：謝雅竹）1130127