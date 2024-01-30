果陀音樂劇「我在詐騙公司上班」 根據時事再升級

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）果陀劇場音樂劇「我在詐騙公司上班」3月將加場巡演，導演蘇昱瑋表示，最新場次都會根據時事進行版本升級，加入現今最夯話題，歡迎每一名詐騙公司職員一刷再刷，一定會有奇特體驗。

「我在詐騙公司上班」劇情描述一間詐騙公司正在招募新人，老闆賴貳萬中挑選出菜鳥職員曾誠的加入，被家中債務壓垮到無法脫身的曾誠，儘管百般不願意，才發現這個人騙人的世界充斥謊言與騙術，彷彿沒有對錯是非。在女主任陳心調教之下，曾誠成為天選詐騙職人，最後看他能否戰勝詐騙，逆騙上流。

這部音樂劇改編自漫畫家謝東霖同名漫畫，節奏緊湊，歌曲記憶點很多，用輕鬆詼諧的音樂劇形式講述沉重的詐騙過程，深受年輕觀眾喜愛，就連謝東霖都自掏腰包一看再看，「如果看完覺得不好看，歡迎把我的漫畫燒掉。」整體服裝走無害粉色系，讓角色塑造更加立體豐富。

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音樂劇演員包括楊奇煜飾演專門逆騙上流的詐騙公司老闆，辰亞御飾演詐騙公司的女主任，徐浩忠飾演真誠的大學畢業生，一肩扛下家裡負債，誤入歧途。王國讚飾演慣性掏空公司賺不義財的真小人，張雅筑則飾演被交往對象騙當保人依然執迷不悟的傻媽媽，幾位要角都有十足唱功，也讓演出流暢緊湊。

「我在詐騙公司上班」3月1日到3日在台北市政大樓親子劇場，3月9日到10日在台中國家歌劇院中劇院，3月23日到24日在高雄大東文化藝術中心演藝廳演出。（編輯：張雅淨）1130130