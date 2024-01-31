台南大南門碑林遭潑甘油 碑體未受損研議移置典藏

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（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市大南門碑林1日前遭人潑灑不明溶液，62件石碑無一倖免。市府文化局委託化驗是「甘油」，對石碑不具立即腐蝕性，將研議保護機制及是否移置他處收儲典藏。

台南市中西區著名景點大南門碑林，26日晚上被發現遭人潑灑不明溶液，文化局現勘初判不明溶液附著在石碑表層，造成碑體色差並有結晶現象，碑體未受損。

文化局今天指出，現場採證送驗化驗結果出爐，正修科技大學文物修復中心藝術修復保存科學研究室報告顯示不明溶液經分析鑑定應是「甘油」，初判對石碑不具立即腐蝕性，文化資產管理處及多名專家學者本週將會勘，討論後續清理及修復事宜。

文化局表示，大南門碑林有既存歷史脈絡，未來如何強化文物保護機制及是否移置他處收儲典藏，將邀集各領域專家學者以開放、尊重碑林歷史脈絡為前提審慎評估。

台南市警局第二分局獲報後成立專案小組，初步調查涉案者疑為1名女性，犯案時間是1月7日，女子犯案時雖步行到場，但全身包覆頭戴帽子及口罩，身分不易追查，目前未逮捕到案。資料指出，「甘油」又稱丙三醇，是一種無色無臭有甜味的黏性液體，無毒。

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大南門碑林1935年（日治昭和10年為舉辦台灣博覽會）起陸續從台南各處蒐集陳列，石碑年份從清代至近代，包括紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑及示告碑等類別，是目前國內石碑數量最多地點，蘊藏史料文化價值。

大南門碑林中62件石碑中，有8件經文化資產保存法審議登錄為一般古物，分別是「改建臺灣府城碑記」、「護理臺澎兵備道臺灣府正堂蔣德政碑」、「風神廟接官亭暨石坊圖」、「恭修萬壽宮碑記」、「萬壽宮圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」及「嚴禁錮婢不嫁碑記」。（編輯：孫承武）1130131