阿部寬主演改編電影大賣 羅馬浴場時隔11年新續篇線上連載

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（中央社記者戴雅真東京1日專電）日本漫畫家山崎麻里作品「羅馬浴場」曾改編為由阿部寬、上戶彩主演的同名電影。漫畫版在2013年完結後，時隔11年，將自2月6日開始在漫畫APP「少年JUMP+」開始連載續篇「續羅馬浴場」。

「每日新聞」報導，「羅馬浴場」以入浴文化為重點，描繪一名古羅馬時代浴場設計師穿越到現代日本的有趣故事。他在體驗日本溫泉文化時受到衝擊，卻又相當認真地給予回應，是一部笑點滿滿的作品。

「羅馬浴場」曾獲得「2010年漫畫大賞」、「第14回手塚治虫文化賞短篇賞」，是山崎麻里的代表作，於2008年到2013年在月刊漫畫雜誌Comic Beam連載。

2月6日開始連載的續篇標題為「續羅馬浴場」，內容描繪主角路西斯20年後的生活，預計2至3月連載5集，之後定期發布。

2012年，漫畫原著被改編為日本男星阿部寬主演的同名電影「羅馬浴場」，大獲好評。2年後，原班人馬演出續集「羅馬浴場2」。電視動畫版則在2012年於富士電視台播出。（編輯：周永捷）1130201